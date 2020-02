Wolfgang Gumprich

Dannenwalde Dannenwalde. 1286 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisteten die 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dannenwalde im vergangenen Jahr. Diese Zahl nannte Löschgruppenführer Fred Manteuffel bei der Jahresversammlung der Wehr am Sonnabend im Gerätehaus des Granseer Ortsteils.

Dazu gehörten Dienste, Lehrgänge, Einsätze sowie die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. 2019 musste die Wehr Dannenwalde 38 Mal zu Bränden, Einsätzen an der B 96 sowie an der Bahnlinie Berlin – Rostock ausrücken. Im vergangenen Jahr zählte Manteuffel insgesamt vier Verkehrsunfälle, in den beiden ersten Monaten dieses Jahres waren es bereits sechs Unfälle. Im Gegensatz zu anderen Wehren, so Manteuffel, habe die Dannenwalder Wehr keine Probleme, die Tagesbereitschaft zu sichern: "Wir haben acht Kameraden, die beim örtlichen Maschinenbauer beschäftigt sind und die problemlos freigestellt werden". Amtswehrführer Andreas Pahlow berichtete von Gerätehaus-Neubauten in Menz und Dannenwalde, die einem einzigen Entwurf zugrunde lägen.

Zur Wehr zählen neben den Aktiven auch zwei Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie elf Kinder in der Jugendfeuerwehr. Zum Abschluss der Versammlung überreichte der Wehrführer Urkunden für die Ausbildung in Erster Hilfe an Jürgen Janrath, Dennis Janrath, Jana Janrath und Denny Tiersch, der gleichzeitig Maschinist für die Drehleiter ist.