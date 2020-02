Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Einen Park-&-Ride-Platz direkt am Bahnhof: Mit dieser Idee geht die AfD in den Bauausschuss, der am Donnerstag tagt. Die Fraktion fordert, dass die Stadt mit dem Kreis Oberhavel Verhandlungen aufnimmt, eine bislang ungenutzte Fläche vorübergehend für die Fahrzeuge von Pendlern nutzen zu dürfen. Dabei handelt es sich um das dem Kreis gehörende Areal neben der Regenbogenschule. Die Fläche ist für einen eventuellen späteren Anbau an die Schule für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche gedacht. Die Schule hat schon jetzt ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne für eine Erweiterung. Dennoch scheint der AfD-Antrag schon gestorben zu sein, bevor er diskutiert werden kann. Auf Nachfrage teilte Kreissprecherin Ivonne Plez am Montag mit: "Für den Landkreis kommt eine vorübergehende Nutzung der Fläche an der Regenbogenschule als P&R-Platz nicht infrage." Ein Bebauen des Areals könnte den Interessen des Kreises zuwiderlaufen, den Platz selbst zu nutzen.

AfD-Fraktionschef Dr. Dietmar Buchberger erinnert daran, dass eine solche Zwischennutzung schon einmal zu seiner Zeit als SPD-Abgeordneter vor etwa 20 Jahren erfolgt sei. Dabei habe sich ebenfalls um eine Fläche auf der Rathausseite des Bahnhofs gehandelt.

In der Stadtverwaltung stößt der AfD-Vorschlag auf keine Gegenliebe. "Es war nie erklärtes Planungsziel, einen P&R-Platz auf den wenigen wertvollen Flächen in der Innenstadt zu schaffen", heißt es in der von Baubereichsleiter Daniel Stenger verfassten Stellungnahme. Ein solcher Parkplatz widerspreche den Zielen, die mit der 1998 eingeführten Parkraumbewirtschaftung verbunden waren und bis heute gelten. Stenger befürchtet, dass "ein Parkplatz in der Straße Am Bahndamm zusätzliche Suchverkehre erzeugen würde, weil jeder darauf hofft, dort einen freien und unentgeltlichen Stellplatz zu finden." Er argumentiert, dass die vorhandenen Stellplätze längst nicht ausgelastet seien und verweist dabei auf das Parkhaus am Bahnhof. In der Tat hat auf städtische Nachfrage dessen Betreiber, die Agopark, mitgeteilt, dass das Parkhaus über rund 250 freie Stellplätze verfüge. Der Knackpunkt: Das Parkhaus ist natürlich kostenpflichtig.

Als Argument gegen den AfD-Wunsch führt die Stadtverwaltung die hohen Kosten für eine zwischenzeitliche Nutzung an. Laut Stenger könnten dort zwar 70 Parktaschen geschaffen werden. Allerdings müsste die Stadt dafür 330 000 Euro aufwenden. Außerdem sei an den Kreis eine Pacht von jährlich 28 800 Euro zu zahlen. Darüber hinaus rechnet der Baubereichsleiter mit Bewirtschaftungskosten von jährlich 4 200 Euro. Das aus dem Rathaus kommende Fazit lautet: "Im Ergebnis kann der Bau auf den Flächen des Landkreises nicht empfohlen werden."