Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Die Fraktionen Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Inselgemeinden sowie SPD/Bündnis90-Grüne/"Kurstadt für alle" in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung haben am 24. Oktober 2019 mehrheitlich gegen die Umbaupläne für das alte Kreispostamt gestimmt. "Damit sind sie den Ansichten einer Mehrheit ihrer Wähler gefolgt, die das überteuerte und nicht bis zum Ende durchdachte Projekt nicht unterstützt haben wollen", so Reinhard Schmook in einer Presseerklärung gegenüber der MOZ. "Trotzdem wurde vonseiten des Bürgermeisters dieses Projekt erneut favorisiert." In der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar verglich Julia Göbel als Vertreterin der DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) verschiedene Standorte für die Bibliothek. Sie erklärte, dass die Vorteile dafür bei der alten Post überwiegen. "Die Vorteile für die Post überwiegen nur aus der höchst einseitigen Sicht der DSK. Das ist aber nicht unsere Abgeordneten-Sicht", so Schmook. Die Bewertung der DSK falle derart einseitig für die Post aus, weil sie noch immer nicht verwunden habe, dass ihr das gute und für die Stadt teure Geschäft mit der Post entgangen ist, so der Anwurf. Dazu heißt es von der DSK: "Das Honorar ergibt sich aus dem Treuhändervertrag von 1992. Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand. Welche Objekte innerhalb der Stadt mit Städtebaufördermitteln umgesetzt werden, nimmt keinen Einfluss auf das Honorar der DSK." Weitere rechtliche Aussagen zum Budget eines Sanierungsträger seien in der Städtebauförderrichtlinie verankert.

"Die DSK hat in unserer Stadt nichts zu bewerten. Das ist Sache des Parlaments. Sie hat nur darüber zu informieren, wie die Förderbedingungen sind. Schließlich ist sie nur eine von der Stadt beauftragte Treuhänderin", insistiert Schmook. Und weiter: "Frau Göbel zählte viele Kriterien auf, hatte aber das entscheidende vergessen: In den Bahnhof sind bereits 2,2 Millionen Euro investiert worden. Der Bau hat also bereits begonnen und muss nun auch zu Ende geführt werden. Außerdem macht es keinen Sinn, einige wenige Einrichtungen dort unterzubringen und zwei Drittel des Gebäudes leer stehen zu lassen." Der Weiterbau im Bahnhof sei auch deshalb sinnvoll, weil man dann das Gebäude der jetzigen Bibliothek und das der Post verkaufen kann. Durch den Verkauf der Bibliothek und der Post könnte die Stadt Einnahmen erzielen, mit denen die Kosten für die Bibliothek im Bahnhof gesenkt werden könnten.

Dazu heißt es von der DSK: "Richtig ist, dass die Post wieder veräußert werden könnte. Es muss aber ein entsprechender Käufer gefunden werden, der das Grundstück entsprechend dem jetzigen Verkehrswert kauft. Der Erlös muss dem Sondervermögen der Sanierungsmaßnahme wieder zugeführt werden", so Julia Göbel auf MOZ-Nachfrage. Der 1. Bauabschnitt am Bahnhof kann unabhängig vom weiteren Geschehen fertiggestellt, abgerechnet und genutzt werden. "Eine Ausführung des 2. Bauabschnitts ist nicht zwingend und kann nach Auswertung der Bürgerideen weiterverfolgt werden. Zur Belegung der Räume in beiden Objekten Post und Bahnhof sind durch die Bürgerbeteiligung Ideen abzuwarten." Der Ausbau beider Objekte sollte schrittweise und im Eigentum der Stadt beziehungsweise des treuhänderischen Sanierungsträgers erfolgen, sind sich Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) und die DSK einig.

Alle Varianten untersucht

Die DSK als dienstleistender Sanierungsträger wurde mit einer Variantenuntersuchung beauftragt. Die zu prüfenden Gebäude wurden vorgegeben. "Danach war auch das Postgebäude ohne Anbau, der Bahnhof sowie der bisherige Standort der Bibliothek in die Untersuchung aufzunehmen, um einen einheitlichen Abwägungsprozess durch die Stadtverordnetenversammlung zu ermöglichen und zu unterstützen", heißt es zur Erklärung.