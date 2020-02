Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Kleine Besorgungen in der Stadt sind mit dem Rad schnell erledigt. Praktisch und komfortabel – eigentlich. Doch nur, wenn für Fahrradfahrer auch genügend Platz vorhanden ist. In den Fachausschüssen sorgte die Situation in der Eisenbahnstraße zuletzt wieder für Diskussion. Die Grünen fordern in einem Antrag als Übergangslösung einen Angebotsstreifen für Radfahrer auf der schmalen Straße. Die Situation sei "höchst unerfreulich und teils gefährlich", begründete Cornelia Behrmann jüngst im Hauptausschuss. Die MOZ hat sich vor Ort umgehört und die Wege getestet.

Mit dem Fahrrad ins Zentrum

Montagvormittag, 11 Uhr, Start am Bahnhof. Zunächst wirkt der Weg komfortabel. Schnell die Straßenseite gewechselt und schon ist man auf dem Fahrradweg Richtung Zentrum. Mit flottem Tritt geht es gut voran. Dann kommen die ersten Fußgänger. Zwar laufen die meisten korrekt auf dem Fußgängerstreifen, doch immer wieder treten Menschen aus Geschäften und überqueren den Radstreifen beim Gang zum Auto. Aufmerksamkeit ist gefragt. Die Fahrt zum Stern geht deutlich langsamer voran.

Dort heißt es: Richtungswechsel. Zurück auf der Eisenbahnstraße und zum Bahnhof. Jetzt wird es ungemütlicher. Die Autos, die mit den Ampelwellen von hinten angerollt kommen, fahren dicht vorbei. Zwischen ihnen und den parkenden Fahrzeugen bleibt kaum Platz. Ein ungutes Gefühl. Was, wenn jetzt die Tür eines parkenden Autos aufgeht?

Eigentlich müssten Autos 1,50 Meter Sicherheitsabstand beim Überholen halten. Dann gäbe es auch genug Platz, einer Tür auszuweichen, ohne vom nächsten Auto überrollt zu werden. Doch dafür ist die Straße zu eng. Bei circa 4,15 Meter Fahrbahnbreite bleibt nicht viel. Dann kommt das, was kommen muss – der Transporter eines Paketdienstes. Er hält rechts auf dem Gehweg, schert kurz vor mir aus und parkt auf der Auffahrt zum Radweg wieder ein, kurz vor dem Bahnhof.

Das Fazit: Mit dem Rad auf der Eisenbahnstraße fühlt es sich gefährlich an. Fürstenwalder haben verschiedene Strategien, damit umzugehen. Doris Krause hat auch oft ein ungutes Gefühl auf der Straße. "Wenn ich von der Stadt in Richtung Bahnhof unterwegs bin, finde ich es gefährlich, zwischen den großen Autos zu fahren", erklärt die 69-Jährige. Sie fahre meist auf dem Bürgersteig. "Weil ich einfach Angst habe." Und Jana Beck sagt: "Ich sehe ja, wenn ein Auto einparkt. Dann fahre ich vorsichtiger vorbei, weil ich damit rechnen muss, dass gleich die Tür aufgeht."

Ein Schutzstreifen würde die Situation kaum ändern, meinen einige der Befragten. Auch Doris Krause ist skeptisch: "Dass ein Angebotsstreifen hilft, glaube ich nicht, weil die Autos auf der Straße keinen Platz haben, um Abstand halten zu können." In den Ausschüssen bekam die Idee des Angebotsstreifens ebenfalls wenig Zuspruch. Verschiedene Varianten wurden diskutiert, wie sich die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen ließe. Im Stadtentwicklungsausschuss regte Sebastian Rausch (SPD) an, die Eisenbahnstraße als Fußgängerzone einzurichten. Gernot Geike (CDU) fürchtete, dass dann Geschäfte schließen. Am Wochenende hielte er die Zone für möglich. Eine Idee, der auch Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) etwas abgewinnen konnte.