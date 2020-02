Ulm (swp) Für manche ist Julian Assange ein Held, der für die Wahrheit kämpft und Mächtige demaskiert. Andere sehen in ihm einen egomanen Agenten Russlands, der sich und seine Enthüllungsplattform Wikileaks instrumentalisieren ließ, um den US-Wahlkampf zu beeinflussen.

Für beide Ansichten gibt es Argumente, und vielleicht sind auch beide richtig. Doch egal, wie man Assanges Wirken bewertet: Im Moment stellt sich vor allem die bedrückende Frage, ob er – mitten in Europa – ein Opfer von Justiz-Willkür und Folter ist.

In diesen Tagen steht die türkische Justiz wieder in der Kritik, und das zu Recht. Der autoritäre Staat lässt Oppositionelle und Journalisten mit fadenscheinigen Vorwürfen verfolgen und unter "Terrorverdacht" in U-Haft werfen. Die Fälle der deutschen Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu stehen stellvertretend für ein Justiz-System, das als verlängerter Arm der Machthaber missliebige Kritiker schikaniert und aus dem Weg räumt.

Um so verstörender ist es, wenn man im Fall Assange zu ganz ähnlichen Befunden kommen muss. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter, hat den Fall intensiv untersucht – und fällt ein vernichtendes Urteil. Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange seien von der schwedischen Justiz "konstruiert", Assange nie dazu gehört worden. Nach dem Endes des jahrelangen Exils in der Botschaft Ecuadors habe die britische Justiz dann in einem "politischen Verfolgungsprozess" ein Exempel statuiert und den Enthüller ohne echten Rechtsschutz in Isolationshaft gesteckt. Assange sei traumatisiert, zeige Symptome psychologischer Folter, und bei einer Auslieferung in die USA erwarte ihn dort kein rechtsstaatliches Verfahren, sondern ein Geheimprozess und 175 Jahre Haft.

Es steht nichts weniger als der Vorwurf im Raum, dass die Justiz europäischer Staaten unter Missachtung von Menschenrechten bei der Verfolgung von Journalisten hilft. Denn das "Vergehen", das die USA Assange zur Last legen, ist im Prinzip Journalismus. Sollte er ausgeliefert und abgeurteilt werden, wäre das auch ein Schauprozess gegen die Pressefreiheit.

Assange hat Wikileaks gegründet, um mit Originaldokumenten Skandale aufzudecken. Berühmt wurde das Video "Collateral Murder", das zeigt, wie US-Soldaten im Irak aus einem Helikopter Zivilisten und Journalisten töten. Das Material enthüllte schwere Kriegsverbrechen, stellte die USA bloß und begründete Assanges Ruhm. Für die Täter hatte es keinerlei Konsequenzen – es gab nicht mal einen Prozess. Verfolgt werden seither nur die Aufklärer. Die Whistleblowerin Chelsea Manning, die Wikileaks mit Material versorgt hatte, landete für Jahre im Gefängnis. Nun soll Assange folgen. Es wäre ein fatales Signal, wenn es zu diesem Exempel käme.

Wenn Menschen, die staatliches Unrecht ausleuchten, von Europas Justiz keinen Schutz erwarten können, wäre das eine Bankrotterklärung für Staaten, die andere gerne in Sachen Menschenrechte belehren. Und es wäre eine Warnung an Journalisten und Whistleblower, künftig lieber den Mund zu halten und wegzuschauen. Genau wie in der Türkei.

