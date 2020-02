Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt – viele Eisen im Feuer", mit diesem Slogan wirbt die Stadt für sich, auch als Industriestandort. Frankfurt und Eisenhüttenstadt bilden zusammen sogar einen der 15 Wachstumskerne im Land Brandenburg. Doch das Wachstum ist in den vergangenen Jahren ausgeblieben. Die Stahlstadt wollte sich breiter aufstellen, neben dem Leuchtturm ArcelorMittal sollten weitere Industrieunternehmen angesiedelt werden.

Solar und Papier kamen

Zuletzt schaffte es Bürgermeister Rainer Werner (SPD), der von 1993 bis 2010 im Chefsessel des Rathauses saß, Industrie-Investoren anzulocken. Im Jahr 2008 hat die Firma 5N PV eine Produktionsanlage zur Herstellung und zum Recycling von hochreinen Metallen für die Solarindustrie eingeweiht. Die kanadische Mutterfirma 5N Plus hatte 9 Millionen Euro in Eisenhüttenstadt investiert.

2010 begann im Industriegebiet die Produktion von Wellpappenrohpapier. Insgesamt 400 Millionen Euro investierte die im rheinland-pfälzischen Landau ansässige Progroup. Hinzu kam das 225 Millionen Euro teure integrierte Heizkraftwerk, das seit 2011 Dampf für die Papiermaschine liefert und die Hälfte ihres Strombedarfs deckt.

Gleich nebenan baute der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue eine große Kläranlage – für die neuen Unternehmen und künftige Ansiedlungen. Doch die sind seitdem Fehlanzeige. Der US-Autobauer Tesla entschied sich wegen der Nähe zu Berlin für Grünheide. Eisenhüttenstadts Stadtspitze dürfte darauf etwas neidvoll blicken. Aber man wolle von dieser Ansiedlung in Oder-Spree gern partizipieren, sagt Bürgermeister Frank Balzer. Gab es denn in seiner bislang zweijährigen Amtszeit Ansiedlungsbegehren?

"In den letzten zwei Jahren gab es 23 Anfragen zu Gewerbe- und Industrieflächen in Eisenhüttenstadt", teilt Frank-Uwe Gerlach mit, der unter Balzer eingesetzte Leiter Wirtschaftsmanagement. Die Anfragen kommen ihm zufolge direkt von Interessenten, zumeist aber durch die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), das Investor-Center Ostbrandenburg (ICOB) und den Landkreis. "Darunter sind Branchen wie Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, Keramik, Kunststoffverarbeitung und Landwirtschaft."

Der Leiter Wirtschaftsmanagement bestätigt zudem, dass es konkrete Gespräche mit Investoren gegeben habe. "Gegenwärtig sind wir mit fünf potenziellen Investoren im Kontakt. Es gibt schon Interesse an einer Ansiedlung in Eisenhüttenstadt. Wir befinden uns aber immer im Wettbewerb mit anderen Kommunen in Deutschland und darüber hinaus." Da die Gespräche vertraulich verlaufen, seien weitere Aussagen für die Öffentlichkeit derzeitig nicht möglich.

Dennoch stellt sich die Frage: Welche Unternehmen in welcher Größe können sich im Industriegebiet noch ansiedeln? Denn für bestimmte Gebiete gibt es immer nur eine bestimmte Anzahl an Emis­sionszertifikaten. Sowohl ArcelorMittal, die Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO) als auch die Papierfabrik sind diesbezüglich gut dabei. Letztlich hat da auch die Umweltbehörde ein Stück mitzureden. Gerlach sagt: "Wir bieten Flächen für Gewerbeansiedlungen und Industrieansiedlungen an. Dabei sind wir branchenoffen." Potenzielle Investoren müssten sich an die Richtlinien der Bebauungspläne halten. Alle Flächen, die mit einem B-Plan versehen sind, haben laut Gerlach eigene Emissionswerte, die in der kommunalen Emissionsplanung enthalten sind und bestehende Unternehmen nicht gefährden.