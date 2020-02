Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Feldmark ist eine Region, die sich gleich hinter den Hochhäusern von Berlin-Marzahn über Ahrensfelde nach Blumberg und hinauf bis nach Heckelberg, Gielsberg und Richtung Wesendahl im Landkreis Märkisch-Oderland zieht. Zwischen größeren Siedlungsgebieten wie Bernau und Strausberg gehören auch die Berliner Stadtbezirke Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf zu den Mitgliedern eines Vereins, der den Regionalpark unterstützt.

Zuletzt waren Vertreter des Parks auch im Eberswalder Wirtschaftsausschuss zu Gast, um auf die Ziele der Entwicklung für die Anrainergemeinden und den Tourismus im aktuellen Jahr hinzuweisen. Projektmitarbeiter David Sumser erläuterte das Leitbild, das im Wandel begriffen sich ständig weiterbewegt.

Wegebeziehungen gestalten

Landschaftliche und naturnahe Freiräume für die Städte als Frischluftarenen zu verbinden, mit Wegen und Freizeiträumen zu gestalten und lebenswert aufzuwerten, ist eines der Ziele des Dach­verbandes, der Regionalparks in Berlin und Brandenburg vereinigt. Wenn am 28. März der nächste Landschaftstag in der Barnimer Feldmark mit vielen Informationen und Diskussionen sowie Schauenswertem gefeiert wird, sollen auch politische Entscheidungsträger, Landeigentümer, Landnutzer und die Bewohner der Feldmark Anregungen erhalten. Es geht laut Sumser um die Themen Freiraumerhalt und Erlebbarkeit bei der Gestaltung dieser Region.

"Kernstück des Leitbildes ist die grafische und textliche Darstellung verschiedener Handlungsfelder für die Barnimer Feldmark. So wird angeregt, die Vielfalt von Gehölzstrukturen in der ausgeräumten Agrarlandschaft um den Ortsteil Willmersdorf in Werneuchen zu erhöhen", berichtet Sumser. Kleingewässer wie Feldsölle sollten um das Dorf Börnicke, das zu Bernau gehört, erhalten und teils wiederhergestellt werden. Viele kleine Teiche sind versandet oder zugewuchert.

"Oberste Priorität für die Landschaftsgestaltung hat die Erhaltung, Aufwertung und Schaffung von verbindenden Strukturen", so ein Leitsatz. Dazu sollen Akteure der kommunalen Planung, ortsansässige Land- und Forstwirte, Verbände und Landbesitzer mit dem Regionalpark Barnimer Feldmark kooperieren. In einer neuen Broschüre sind konkrete Maßnahmenvorschläge zu finden und auch für Interessierte nachzulesen. Dazu gehört die Ortsrandgestaltung mit Gehölzen in Neu Lindenberg, Ortsteil der Gemeinde Ahrensfelde. "Die entwickelten Handlungsfelder, Leitsätze und Maßnahmenempfehlungen sind dazu gedacht, den Austausch zur Landschaftsentwick-lung über Verwaltungsgrenzen hinweg zu fördern" so Sibylle Lösch, Projektverantwortliche und Mitarbeiterin beim Dachverband der Regionalparks.

Obstwiesen und Ruhepunkte

Noch umstritten, aber vorangetrieben, ist der Rundwanderweg um den Panketaler Ortsteil Schwanebeck. Vor allem angrenzende Grundstücksbesitzer sehen den Bedarf eher nicht. Es sei aber oftmals schwierig, Projekte umzusetzen und dafür eine breite Basis zu finden, hieß es im Ausschuss. Mit Begehungen und öffentlichen Gesprächen werde versucht, oft noch vorhandene Vorurteile oder Bedenken auszuräumen. Wegebeziehungen, Ruhepunkte und Obstbaumwiesen erhöhen aber insgesamt die Attraktivität des Naturraumes der Barnimer Feldmark.

Wer sich im Vorfeld für den nächsten Landschaftstag interessiert, kann unter www.feldmaerker.de nachlesen.