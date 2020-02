Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Wie Detlef Malchow, Sprecher der Bürgerinitiative "Alt- und Neuanschließer" mitteilt, werde seine Fraktion auf einer der kommenden Stadtverordnetenversammlungen einen Antrag mit einer Lösung für das Hin und Her und die Rechtsstreitigkeiten um die Gebühren des Trink- und Abwasserverbandes (Tavob) vorlegen. "Einen einheitlichen Gebührensatz für alle", so Malchow. "Dann wäre die seit fünf Jahren andauernde Auseinandersetzung mit dem Tavob beendet, in deren Verlauf der Verband hunderte Prozesse verloren hat. Dann gäbe es keine Sondersteuern und Sondervorteile mehr für Altanschließer, Neuanschließer und Mieter. Alle zahlen ein und denselben Kostensatz. Die Gebühren würden um etwa zehn Prozent steigen, aber dafür gäbe es keine Sonderabgabe mehr in Form der Beiträge nur für Grundstücksbesitzer. Der soziale Friede wäre wieder erreicht und keiner wird mehr bevorteilt oder benachteiligt", ist er überzeugt.

Dazu befragt, sagt der Geschäftsführer des Tavob, Johannes Schwanz, dass ein solcher Antrag möglich sei, und der Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung einer Mehrheit bedürfe. Das letzte Wort hätte dann die Verbandsversammlung, der neben Bad Freienwalde auch die Stadt Wriezen und die Ämter Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch angehören. Sie sind dort mit den Hauptverwaltungsbeamten oder gewählten Mitgliedern der einzelnen Gemeinden vertreten.