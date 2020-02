Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Gemeindevertreter sollten den Flächennutzungsplan und die Innenbereichs- und Abrundungssatzung für Podelzig überprüfen und auf mögliche Bauflächen untersuchen. Darüber sind sich die Mitglieder des Bau- und Ordnungsausschusses einig.

Ausgangspunkt waren geplante Grundstücksverkäufe, bei denen die Baurechtssituation unklar ist. "Im Dorf gibt es faktisch keine bebaubaren Gemeindegrundstücke mehr, nur private", so der Ausschussvorsitzender Maik Wissmann. Er möchte den Innenbereich erweitern, indem Baugrenzen begradigt und Lücken geschlossen werden. So gibt es an der Hauptstraße im Ortskern, gegenüber des Neubaublocks, vier Privatgrundstücke, von denen nur zwei im Innenbereich liegen. Unklar fand auch Gemeindevertreter Reinhard Tietz, warum alte Bauerngehöfte im Klessiner Ortskern nicht im Innenbereich sind.

"Wir brauchen fachkundige Beratung, damit wir uns nicht verrennen", meinte die sachkundige Einwohnerin Eike Schwarzbach. Sie nimmt nun Kontakt zum Lebuser Bauamt auf. Ziel ist es zunächst, potentielle Erweiterungsflächen ausfindig zu machen. Maik Wissmann hat drei im Blick: die linke Seite der Stallstraße, die Klessiner Straße, von der B112-Kreuzung bis zu den Neubauten, und den Lückenschluss von Podelzig nach Wuhden. An den Planungskosten sollten die Bürger, die von der Ausweisung neuer Flächen profitieren, beteiligt werden, meinen die Ausschussmitglieder.