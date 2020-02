Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Steffen Schoppe ist zufrieden. Elektronische Zeichnungen von Auftraggebern könne er jetzt viel schneller herunterladen. "Zack, alles da", beschreibt der Tischlermeister die neuen Möglichkeiten, wenn er in seinem Betrieb im Amtsgewerbepark am Schreibtisch sitzt. Schoppe hat das neue Internet über Glasfaserkabel gebucht, das die Deutsche Telekom seit Ende vergangenen Jahres gut 3100 Haushalten in Bad Saarow, Petersdorf, Kolpin, Neu Golm und Alt Golm zur Verfügung stellt.

Wie viele Nutzer das neue Angebot in Anspruch nehmen, lässt sich nicht genau ermitteln. Von "mehreren Hundert" Verträgen berichtet Norbert Grösch von CHD Networks aus Fürstenwalde. Der lokale Vertriebspartner der Telekom eröffnete im vergangenen Jahr eine Zweigstelle in den Bad Saarower Kurpark-Kolonnaden. Mit CHD hat aber nur zu tun, wer sein Internet-Abo bei der Telekom abschließt; auch andere Anbieter sind möglich.

Neue Möglichkeiten haben sich auch im Helios-Klinikum ergeben. Dort gibt es nun einen separaten Anschluss für kostenfreie Wlan-Verbindungen für Patienten, Besucher und Mitarbeiter – wobei letzteren die Nutzung von Privathandys nur in Pausen gestattet ist. "Auf unseren dienstlichen Datenfluss hat das neue Glasfasernetz keine Auswirkung", sagt René Hoffmann, Leiter der IT am Klinikum. Auch andere Unternehmen setzen weiter auf andere Wege. "Wir hatten schon immer eine schnelle Leitung. Bei unseren Datenmengen geht das nicht über eine 100-MBit-Leitung", sagt Axel Walter, Geschäftsführer der Kur GmbH. Davon profitierten bereits in der Vergangenheit auch andere, zum Beispiel der Tourismusverband Seenland Oder-Spree. "Bei uns war das Internet schon immer gut", sagt Mitarbeiterin Katrin Riegel. Der Verband ist Mieter im Saarow-Centrum, und dieses Gebäude gehört der Kur GmbH.

Skeptisch sieht die Entwicklung hingegen Mirko Böddecker von der Firma Fotoimpex, die Analogfilme und Zubehör herstellt und von der Pieskower Straße aus einen Versandhandel betreibt. Hintergrund: Bei den Arbeiten baute die Telekom alte, nicht kompatible Glasfasertechnik ab. "Wir haben nun eine provisorische Kupferleitung ins Haus", schildert Böddecker. Diese sei "fliegend" verlegt. Der Firmenchef malt das Szenario einer Beschädigung, etwa durch ein Unwetter, an die Wand. "Bei einem Internetausfall entstehen uns pro Stunde 500 Euro Schaden", sagt er.

Tischlermeister Schoppe hingegen hofft auf weitere positive Effekte. "Durch das schnelle Internet wird Bad Saarow als Wohnstandort attraktiver", sagt er. Seinem Betrieb könne das Aufträge durch Zuzügler verschaffen.