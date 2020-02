Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Vor zwei Jahren wurden die Regelungen im Abgeordnetengesetz das letzte Mal geändert. Damals wurde ein Automatismus eingeführt, laut dem die Abgeordneten sich nicht mehr mit ihren Diäten zu befassen brauchen. In der neuen Legislaturperiode muss der Mechanismus gesetzlich wieder in Kraft gesetzt werden – und dann errechnet das Landesamt für Statistik jedes Jahr die Einkommenssteigungen in ausgewählten Branchen, und die Diäten werden um den entsprechenden Prozentsatz erhöht – ohne Debatten, ohne Beschlüsse.

Zwischen 2014, als diese Form der Entschädigung eingeführt wurde, und 2019 erhöhte sich die monatliche Abgeordnetendiät von 7.500 auf knapp 8.400 Euro. Seit Januar dieses Jahres, als der Automatismus zum letzten Mal griff, sind es 8.608 Euro Diät plus 1857 Euro, die für jeden Parlamentarier in den Pensionsfonds fließen.

In dieser Woche soll mit der Mehrheit der Kenia-Koalition die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um den Automatismus wieder in Kraft zu setzen, diesmal bis Anfang 2025. In der Opposition regt sich dagegen Widerstand. Jede der drei Fraktionen hat eigene Anträge dazu angekündigt.

Der Antrag der AfD war am Montag schon Thema im Hauptausschuss des Landtages. Sie will den Passus mit der automatischen Erhöhung aus dem vorliegenden Gesetzentwurf streichen. In der Begründung heißt es, das Verfahren gehöre auf den Prüfstand, die automatisierte Erhöhung sei "nicht vermittel- und nachvollziehbar".

Die Linke will heute einen Entschließungsantrag zu dem Thema beschließen und ins Plenum einbringen. Im Entwurf dazu heißt es, dass sich die Stimmen mehren, die die Angemessenheit der Entschädigung infrage stellen. Fraktionschef Sebastian Walter sagte am Montag, dass die Diäten bis zum Ende dieser Legislaturperiode mit dem jetzigen Verfahren auf 10.000 Euro monatlich steigen könnten. Das sei unverhältnismäßig. Deshalb will die Linke den Hauptausschuss beauftragen, die jetzigen Regelungen zu evaluieren und bis Ende September neue Vorschläge zu erarbeiten.

Die konkretesten Ideen hat die Fraktion BVB/Freie Wähler. Deren Vorsitzender, Péter Vida, hatte schon im vergangenen Herbst vorgeschlagen, die errechneten jährlichen Einkommenssteigerungen nicht mit der Diät zu multiplizieren, sondern mit dem brandenburgischen Durchschnittseinkommen und die so errechnete Differenz auf die Abgeordnetenentschädigung aufzuschlagen. Da die Durchschnittseinkommen wesentlich unter 8.600 Euro liegen, fiele die Steigerung geringer aus – und die Schere zwischen Durchschnittsverdienern und Abgeordneten würde sich nicht ständig weiter öffnen, so die Argumentation des Oppositionspolitikers.