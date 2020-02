Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Oderstadt voran bringen und besser anbinden – das ist das Ziel, das Mirko Schinschke, Chef der SPD-Fraktion im Stadtparlament, emsig verfolgt. Um alle Möglichkeiten auszuloten, müsse man manchmal auch über ungewöhnliche Ideen sprechen, sagt er. Im Zuge der Planungen um ein zweites Industriegleis vom Schwedter Hafen vorbei am PCK- Raffinerie-Gelände zur Bahn- Hauptstrecke zwischen Berlin und Stettin bringt Schinschke eine neue Bahnverbindung zwischen Vierraden und Stettin ins Gespräch.

Nähe zu Polen birgt Chancen

Denn dass Schwedt nicht länger auf dem Abstellgleis rangiert, sondern eine bessere Taktung bei der Bahnverbindung mit Berlin erhält, das ist beispielsweise auch das Ziel von Schinschkes Parteigenossen, dem Bürgermeister Jürgen Polzehl. Und so abwegig, wie der Vorschlag des SPD-Fraktionschefs auf den ersten Blick klingt, ist er gar nicht. Schinschke verweist auf die Pläne der Stadt, parallel zum bestehenden Gleis zum PCK-Gelände ein zweites zu bauen und es dann weiter zum Hafen zu führen.

"Der Plan sieht zwar nur ein Industriegleis vor, aber warum sollten dort nicht auch Personenzüge fahren können", sagt Schinschke und fordert, dies zumindest zu prüfen. Denn im Idealfall könnte es in Vierraden einen Haltepunkt geben, an dem die Schwedter dann in den Zug einsteigen, um flugs per Schiene in Stettin zu sein – ohne den Umweg über Angermünde, der aktuell genommen werden muss. Damit wäre Stettin deutlich schneller per Bahn zu erreichen, als das jetzt der Fall ist.

Überhaupt biete die Nähe zu Stettin einige Chancen für Schwedt, beispielsweise wenn die Verhandlungen für das neue Hotel an der Berliner Straße erfolgreich abgeschlossen werden. Schinschke sagt: "Die Hotels in Schwedt sind gut ausgelastet. Da sind Investoren gern gesehen." Man könnte von dort tolle Angebote für Touristen machen – erst ein Kultur- und Natur-Erlebnis in Schwedt und dann eine Städtetour nach Stettin.

Es gelte ohnehin, den Tourismus in der Region sinnvoll und zukunftsweisend auszubauen. Der Verein Momentum biete dafür eine ideale Basis. Schwedt bewege sich im Spannungsfeld zwischen Industrie, Kultur und Natur. Das gelte es, positiv zu vermitteln. "Wir müssen unseren Auen-Nationalpark bekannter machen. Der Slogan, das schönste Auenland jenseits von Mittelerde bieten zu können, ist da mit Blick auf die berühmte Trilogie Herr der Ringe schon ganz treffend", sagt Schinschke.

Doch auch für die Bürger vor Ort müsse sich die Gründung des Momentum-Vereins auszahlen, ergänzt er und hofft beispielsweise auf die Ausweitung des Weihnachtsmarktes. Dieser könnte zum Beispiel schon bei den Uckermärkischen Bühnen starten, wie es bei der Inkontakt-Messe vorgemacht werde.

Wichtig sei es, in diesem Spannungsfeld auch die Bedürfnisse der Industrie nach Fachkräften zu stillen. Das könne mit dem Campus-Projekt gelingen, sagt Schinschke.

Bessere Anbindung an Berlin

Entscheidend sei aber auch hier, dass die Anbindungen an andere Regionen und vor allem Berlin besser werden. Mit dem aktuell vorangetriebenen Ausbau der Bahnverbindung seien Prenzlau und Angermünde in diese Richtung schon eingetaktet. Das müsse auch für Schwedt kommen, fordert er und schließt damit den Kreis zu seiner Forderung einer besseren Verbindung auch in Richtung der nördlichen Nachbarn in Polen.

Ob sich schnell etwas tut, weiß er nicht und bemüht noch einmal einen Vergleich zum Herrn der Ringe: "Denn ob das Auge aus Potsdam uns hier im Auenland immer im Blick hat, ist nicht gesichert."