Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Nun ist es also soweit: Die CDU-Krise hat die Koalition erreicht. Anlass ist nicht etwa die offene Führungsfrage bei den Christdemokraten – da lässt die SPD auch aus eigener Erfahrung Rücksicht walten. Nein, es geht um das Thema Thüringen und die von den Sozialdemokraten in den vergangenen Wochen mit penetranter Sorge vorgetragene Frage: Wie hältst Du es mit der AfD?

Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer knöpfte sich deswegen am Montag SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor: "Schmutzkampagne", "ganz bewusste Diffamierung", lautete ihr Vorwurf. Und so wie AKK auf dem Parteitag vor drei Monaten in eigener Sache die Entscheidung "hier und jetzt und heute" herausgefordert hatte, setzte sie nun auch Klingbeil unter Druck: Angriffe einstellen oder "die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen mit der CDU". Der Niedersachse dagegen blieb dabei: "Die CDU hat Glaubwürdigkeit herzustellen, daran muss die Partei täglich arbeiten", konterte er und setzte noch ein "Ich wünsche ihr viel Glück" hinzu.

Helfen tut die Auseinandersetzung vermutlich beiden Seiten. Die SPD kann sich weiter am Anti-­Rechts-Feuer wärmen, und die CDU kann einen Entlastungsangriff gerade wirklich gut gebrauchen. Denn sie hat an gleich drei Fronten zu tun: Die historische Pleite in Hamburg ist dabei noch das geringste Problem. Schließlich waren es auch vor fünf Jahren in der Hansestadt nur ein paar Prozentpunkte mehr gewesen. Doch die Frage, die auch der unglückliche Spitzenmann Marcus Weinberg nur ganz leise anzusprechen wagte, wie nämlich die CDU Großstadtkompetenz zurückgewinnen kann, dürfte derzeit auf kein übermäßiges Interesse stoßen.

Weit mehr als die Lage an der Elbe beschäftigt die CDU das Desaster in Thüringen. Scharf warnte AKK die Mitglieder der eigenen Partei vor jeglichen Annäherungsversuchen an die AfD. Es gebe eine "ganz klare Brandmauer", sagte sie, während ihre Hand zur Verdeutlichung auf und nieder fuhr. Und wer meine, an dieser Mauer "herumwerkeln" zu müssen, "stellt sich aus meiner Sicht außerhalb dieser Partei". Kramp-Karrenbauer verwies auf den Zusammenhang mit dem Anschlag von Hanau, für den die "geistigen Brandstiftter" der AfD aus Sicht ihrer Partei "eine Mitschuld" tragen. Gelöst ist die Lage in Thüringen, wo noch immer an einer Regierungskonstruktion gebastelt wird, aber auch mit einer noch so stabilen Brandmauer nach Rechts nicht.

In Sachen Führungsfindung dagegen ist die CDU nun immerhin einen Termin weiter: Am 25. April soll in Berlin ein Parteitag stattfinden, auf dem "ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende" gewählt wird, wie AKK in schönster Geschlechtergerechtigkeit sagte. Aussichtsreiche weibliche Bewerber gibt es aber offenbar weiterhin nicht, auch wenn sich neben den vier bislang bekannten Interessenten Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn inzwischen rund ein halbes Dutzend Initiativbewerber im Adenauer-Haus gemeldet haben. Bis Ende der Woche erwartet die Partei Klarheit von den Kandidaten, noch mehr aber erwartet sie, dass vor allem Merz und Laschet sich einigen. "Wenn man miteinander spricht, ist das kein Hinterzimmer", betonte Parteivize Thomas Strobl, sondern eine "wünschenswerte Lösung".

Merkel bei Beliebtheit vorne

Nicht gelöst wäre damit allerdings auch weiterhin die Sache mit Angela Merkel. Die Kanzlerin rührte vor der Gremiensitzung in einem großen Glas Tee. Frischer Ingwer und frische Minze – eine Mischung, die bestimmt gegen Erkältungen, aber wohl nur bedingt gegen politische Krisen hilft. Das Prinzip Doppelspitze ist trotz grundsätzlich vorhandener Kooperationsbereitschaft zwischen Merkel und AKK in den zurückliegenden Monaten vor aller Augen gescheitert. Darauf wies auch AKK noch einmal hin. Andererseits: In den Beliebtheitstabellen liegt die Kanzlerin weit vorne. Der für unkonventionelle Ideen bekannte CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hatte deswegen bereits vor einigen Tagen angeregt, Merkel auch im nächsten Bundestagswahlkampf prominent einzusetzen.