Susan Hasse

Angermünde (MOZ) Das Feuer ist ein Künstler: Die zerschmolzene Kabeltrommel scheint einem Dali-Kunstwerk entsprungen. Die Wasserwaage hat sich in der Gluthitze wie von Zauberhand surreal gebogen und an den Wänden scheinen expressive Pinselstriche gemalt. Das ehemalige Arbeitszimmer des Angermünder Künstlers Christian Breßler gleicht einem Kleinod künstlerischen Schaffens.

Anfang Juli 2019 wurde bei einem Brand das komplette Arbeitszimmer des Künstlers zerstört. Zurückblieben sind zahlreiche zerstörte Arbeitsgeräte und -materialien und verbrannte Kladden. Auch ein paar Kunstwerke und wertvolle Gläser wurden zerstört.

"Ich hatte letztlich doch viel Glück", sag Christian Breßler rückblickend. Das Hufeisen über dem Zimmer, das als Glücksbringer gilt, wenn es mit der Öffnung nach oben angebracht wird, hat gewirkt, fügt er schmunzelnd hinzu. Es hätte schlimmer kommen können.

Flammen bedrohten Haus

Breßler hatte, als ihm beim Glasschmelzen eine brennende Kugel auf den Boden fiel, geistesgegenwärtig und instinktiv richtig reagiert. Als der eilig herbeigeholte Feuerlöscher die Flammen nicht löschen konnte, rannte er raus und drückte mit letzter Kraft die alte Holztür des Fachwerkhauses zu. Durch die Ritzen züngelten bereits die Flammen, die er notdürftig mit Wassereimern in Schach hielt.

Bis die Feuerwehr endlich eintraf, verging eine gefühlte Ewigkeit. "Es ist enorm, wie schnell das Feuer war", erzählt Breßler. Die Fenster hielten zum Glück dem Druck stand, andernfalls hätte das Feuer neuen Sauerstoff bekommen und hätte noch stärker wüten können. Das Feuer hätte auch auf andere Räume übergegriffen. Undenkbar, wenn das denkmalgeschützte Haus zerstört worden wäre, so Breßler. Jahrelang hat Breßler es aufwendig und mit viel Liebe zum Detail restauriert. Es dürfte zu den ältesten Häusern der Stadt gehören.

Breßler schätzt das Alter der Mauern auf mindestens 250 Jahre. Der Standort vor den Toren der Stadt war einst eine Mühle, ein alter Mühlstein steht noch vor der Tür. Der Künstler, der sich vor allem der Glaskunst verschrieben hat und sich im Förderverein Grimnitzer Glashütten engagiert, wohnt seit fast 20 Jahren hier. In den kommenden Wochen will der gebürtige Angermünder mit der Sanierung des Zimmers starten. Zunächst müsse sortiert werden, was noch gebraucht wird. Dann müssen Wände und Decken saniert werden.

Auch die Elektrik muss er-­neuert werden. Zum Glück scheint der Keramikofen, der in der Ecke des Raumes steht, unbeschadet. Breßler hofft, dass die Steuerungsmechanik noch funktioniert. Das werde sich aber erst zeigen, wenn der Ofen wieder in Betrieb genommen wird.

In der Zwischenzeit ist der Künstler zum Arbeiten in seine Ausstellungsräume im Haus ausgewichen und arbeitet zudem in der Werkstatt des Grimnitzer Glashüttenvereins in Joachimsthal, dessen Vorsitzender er ist.

Ein Gutachter hat sich den Schaden mittlerweile angeschaut. Das komplette Zimmer muss erneuert werden, das dürfte mindestens 15.000 Euro kosten. Eine Hausratsversicherung hatte Breßler – diese sind nämlich für Künstler kaum bezahlbar, weil der Wert der Kunstwerke die Beiträge nach oben schnellen lässt. Christian Breßler hat nun bereits Kostenvoranschläge bei Handwerkern eingeholt. "Viele der Arbeiten kann ich selbst erledigen", ist der handwerklich begabte Künstler überzeugt. In den nächsten Wochen soll es vorwärts gehen. Bis alles wieder an seinem Platz ist, wird es wohl noch einige Monate dauern.

Am Tag des offenen Ateliers am 2. und 3. Mai zeigt Christian Breßler seine Kunstwerke in der Glashütte in Joachimsthal (Grimnitzerstraße).