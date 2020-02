Matthias Wagner

Eberswalde Fast auf den Tag genau hat der Mieterbeirat der Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH (WHG) sein 15-jähiges Bestehen gefeiert. Gründungstag war der 22. Februar 2005.

Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender Gerhardt Wentz spricht von der Geburtsstunde des Beirates und kann dies mit Kalendernotizen von 2005 belegen. Damals ist noch Rainer Wiegand als Geschäftsführer aktiv. Gudrun Eggebrecht für das Leibnizviertel und Andrea-Christiane Blümel für die Eisenspalterei und das Brandenburgische Viertel gehören zu den Aktiven. "Ein Unternehmen sollte den Kunden nutzen", sagt Hans-Jürgen Adam, der heute die Geschäftsführung inne hat. Für die Mieter da zu sein, sei Teil des Unternehmenssinns.

Junge Menschen gesucht

Der aktive Austausch steht bei der WHG insbesondere bei Doreen Boden, Leiterin der Kundenbetreuung, ganz vorn. "Ein Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Einbeziehung der Mieter in zukünftige Investitionsprojekte", sagt sie. Gerd Schiller, Vorsitzender des Mieterbeirates, sieht die Mieterbeiräte als kompetente Ansprechpartner für die Mieter. Das beträfe sowohl die alltäglichen Sorgen als auch die grundlegende Gesetzeslage.

Einer seiner Wünsche sei es, dass sich mehr jüngere Menschen als Mieterbeiräte engagieren würden. "Junge Leute haben oft eine ganz andere Sicht auf die Dinge als ältere", betont Elke Schneider, die als Mieterbeirätin für den Bereich Finow verantwortlich ist.

Zukünftig wolle man sich daher um mehr Präsenz in der Öffentlichkeit bemühen, so Gerd Schilling. Regelmäßige Angebote und Veranstaltungen wie das alljährliche Sommerfest oder der Mieter-Stammtisch sollen ebenfalls dafür genutzt werden. Alle sind sich einig, dass langfristige Mietverhältnisse das Unternehmen stabilisieren und für ruhige Abläufe sorgen.

Der Mieterbeirat der WHG hat derzeit zehn Mitglieder, die für die unterschiedlichen Eberswalder Stadtbezirke zuständig sind und auch dort wohnen. Mieterbeiräte gibt es überall in Deutschland. Sie arbeiten eng mit den jeweiligen Wohnungsunternehmen zusammen und treten zwischen Mietern und Vermietern vermittelnd auf. Sie sorgen für einen regelmäßigen, konstruktiven Dialog in Fragen des Wohnens und der Entwicklung in den Wohnvierteln.