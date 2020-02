Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Konsequenzen für den Bauherrn Frank Laue und dessen Planerin des Wohnungsbauprojektes an der Prenzlauer Chaussee sind in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung von mehreren Seiten gefordert worden. Dass Laue sein Versprechen nicht gehalten hat und keinen Tekturantrag stellte, durch den der Baukörper von der Straßenkante weg verschoben werden sollte, erregt die Gemüter in der Gemeinde

In der Einwohnerfragestunde forderte eine Wandlitzerin, Laue und die Planerin fortan nicht mehr zu Neujahrsempfängen einzuladen und die Architektin des Weiteren aus dem Planerpool der Gemeinde auszuschließen. "Ich fühle mich an der Nase herum geführt", sagte die Frau. "Das Versprechen hat er im November 2018 gegeben, und jetzt warten wir weiter auf den Tekturantrag?" fragte sie fassungslos, nachdem Bürgermeister Oliver Borchert bemerkt hatte: "Nächste Dateline ist der 13. März. Vielleicht kommt ja noch was!" Doch so recht glaubt der Rathauschef wohl selbst nicht daran. Dass Investor Laue das gemeindliche Einvernehmen zu seinem Bauvorhaben wegen seiner Zusage erhielt, die Gebäude zu verschieben und diese nicht einlöste, sei "leider ein schmerzhafter Erfahrungsprozess - auch für mich persönlich", sagte Borchert. "Aber solch eine Erfahrung macht man nur einmal und nicht wieder", versicherte er.

Von Konsequenzen für die Planerin hielt der Bürgermeister offenbar nicht viel. Sie aus dem Planerpool der Gemeinde zu streichen, sei eine Diskriminierung, stellte er fest. Doch auch unter den Gemeindevertretern gab es Stimmen, die den Fall nicht auf sich beruhen lassen wollen. So knüpfte die Bündnisgrüne Marita Kalinowski später noch einmal an die Frage der Wandlitzerin aus der Einwohnerfragestunde an: "Wir sollten prüfen, inwieweit der Planer-Pool eine Möglichkeit ist, Konsequenzen aus dem Ärgernis zu ziehen", schlug sie vor. "Wir können gern rechtlich klären, ob eine solche Diskriminierung möglich ist", gab Borchert genervt zurück.

Gabriele Bohnebuck, Fraktionschefin von Linke/Bündnis90/Grüne/UWG, wollte das Thema generell behandelt wissen. "Was läuft schief, dass so etwas möglich ist?" fragte sie und nahm dabei auch Bezug auf ein weiteres Bauprojekt in Wandlitz, bei dem 18 Bäume ohne Baugenehmigung gefällt worden waren. "Zukünftig müssen wir mehr mit Bebauungsplänen arbeiten", zeigte sie sich überzeugt. Nach Ansicht von Gabriele Bohnebuck sollte die Gemeinde künftig für alle Bauvorhaben mit mehr als zehn Wohnungen die Aufstellung eines Bebauungsplanes fordern. In den beiden konkreten Fällen, die die Debatte auslösten, existieren schon lange Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne, erinnerte Bürgermeister Borchert.