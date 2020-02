Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Berlin ist wunderbar. Die Leute, die Architektur. Hier ist Reibung. Hier entsteht etwas ...", sagte Karl Lagerfeld (1933-2019) einst über die deutsche Hauptstadt. Regelmäßig besuchte der in Hamburg geborene und in Paris lebende Modezar die Metropole an der Spree. Für eine eher ungewöhnliche Fotosession tauchte Lagerfeld sogar in den Untergrund ab.

Der Presse-Fotograf Daniel Biskup hat ihn 2002 unter anderem vor den orangefarbenen Kacheln des U-Bahnhofs Rosentaler Platz abgelichtet. 20 seiner ikonischen Lagerfeld-Porträts mit Berlin-Bezug hängen derzeit im Hotel de Rome zwischen schwarzen Samtcouchen im Foyer.

Der Gast aus Suite 109

Die Edelherberge am Bebelplatz in Mitte gehörte einst zu den Lieblingshotels des Modeschöpfers. Der Gast aus Suite 109 soll dicke Trinkgelder gegeben haben, wird überliefert. Obwohl Lagerfeld mit seinem silbern leuchtenden Anzug, dem Pferdeschwanz, der dunklen Brille und den fingerlosen Handschuhen selbst eine Kunstfigur war, warnten Kollegen Biskup vor dem Interview mit der "Welt am Sonntag", dass sich der Modedesigner wohl nicht fotografierten lassen würde.

Doch der Fotograf ließ nicht locker und ging anschließend noch mit zu einer Vernissage. Dort konnte er Lagerfeld überreden, sich für ein paar alternative Settings an eher ungewöhnliche Orte zu begeben. So sieht man den extravaganten Modedesigner nicht nur im U-Bahnhof Autogramme schreiben, sondern auch im Parkhaus, in einem Klub oder zwischen zwei Telefonzellen im flirrenden Licht posieren.

Die eher rauen Orte werden für Lagerfeld zu einem ganz besonderen Laufsteg, der Modedesigner dabei selbst zum Model. Eine gute Zeit für einen Rollentausch, hatte Lagerfeld damals gerade radikal 40 Kilo abgenommen. Seine Behauptung, sich nur von Kaffee und Cola zu ernähren, dürfte man angesichts seiner Low-Carb-Eiweißshake-Diät als Ulk verbuchen. Allerdings findet sich unter den Lagerfeld-Berlin-Porträts tatsächlich eine Aufnahme, die ihn zwischen zwei Bodyguards zeigt, die einen Kasten Pepsi schleppen.

Daniel Biskup, 1962 in Bonn geboren, hatte schon viele bekannte Persönlichkeiten vor der Linse. Er begleitete unter anderem Helmut Kohl, Wladimir Putin, Angela Merkel, Marc Zuckerberg, Benedikt XVI. oder Donald Trump in wichtigen Momenten ihres Lebens. Inzwischen hat der Fotojournalist mehr als zehn Bildbände veröffentlicht. Mehrere dokumentieren den Umbruch Deutschlands und Osteuropas im Zuge des Mauerfalls 1989.

Auch aus den fast leicht melancholischen Lagerfeld-Fotos hat der Verlag Galerie Salz&Silber nun ein Buch mit 50 Bildern gebunden. In diesem kann man stöbern, selbst wenn man kein Hotelgast ist. Gerahmte Exemplare stehen zu Preisen von 3000 bis 8000 Euro zum Verkauf. Fans können sich aber auch einfach nur eine der Postkarten mit drei Lagerfeld-Motiven mitnehmen.

Die Ausstellung läuft bis zum 20. Mai im Hotel de Rome in der Behrenstraße 37 in Mitte. Der Eintritt ist frei.