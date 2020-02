Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anfang des Jahres waren die Stadtverwaltung in Potsdam und Brandenburg/Havel von Angriffen auf ihre Server betroffen. Der Grund: Sicherheitslücken bei einer Software namens Citrix, die einen Zugriff von außen auf ein Netzwerk erlaubt. In der Landeshauptstadt mussten die Server deshalb zeitweise sogar abgeschaltet werden. E-Mails kamen daraufhin nicht mehr an, es gab Einschränkungen bei der Beantragung von Pässen und Ausweisen. Die Stadt Frankfurt sei von den Cyberattacken nicht betroffen gewesen, informierte der Oberbürgermeister nun kürzlich im Stadtparlament. Der Stadtverordnete Stefan Kunath hatte dazu eine Anfrage gestellt.

Demnach nutze die Stadt die betroffene Anwendung Citrix selbst nicht. "Aber es gibt einige Citrix-Schnittstellen, die mit Anwendungen des Landes korrespondieren, beispielsweise beim Umwelt- oder Veterinäramt", so der OB. Die festgestellten Schwachstellen seien identifiziert und durch den Hersteller inzwischen nachgebessert worden. "Wir haben sofort nach Bekanntwerden in allen Serverbereichen Kontrollen durchgeführt. Und zwar über alle Anwendungen hinweg. Es gab keinerlei Auffälligkeiten." Sprich: Zuletzt haben Cyberkriminelle keinen Schaden auf Servern der Stadt anrichten können. Damit das auch in Zukunft so bleibt, seien alle Beschäftigten informiert und vor allem bei der Nutzung von Citrix-Anwendungen um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten worden.