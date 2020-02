Renate Meliß

Werneuchen Zum närrisches Treiben im Hangar 3 hat der Karnevalsclub Werneuchen eingeladen und gab damit zugleich die Antwort auf die Frage, ob Karneval nur etwas für Köln und die südlichen Gefilde Deutschlands ist. Ganz falsch! Denn dass auch im Barnim die närrische Stimmung so richtig zum Kochen kommen kann, bewiesen die Närrinen und Narren an diesem Wochenende in Werneuchen abermals aufs Beste.

Prächtig war die Halle geschmückt und für die fünfte Jahreszeit vorbereitet. Punkt 20 Uhr schlug der Gong und das närrische Treiben konnte beginnen. Christine und ihr Stellvertreter Günther sowie die beiden Moderatorinnen Nadine und Marlen führten durch den Abend und kündeten zunächst den Elferrat an. Nach einem dreifachen "Werneuchen Hellau" schritten alsbald Finanz-, Liebes-, Kostüm-, Justiz- Kultur- und Beschaffungsminister samt Zeremonienmeister herbei.

"Knutschen dürft ihr und heiraten auch, dafür ham wa das Gefängnis, ist ja wie in der richtigen Ehe auch!", rief die erste Vorsitzende des KC Werneuchen, um dann gleich allen Gästen klar zu machen: "Und wer hier heute auf unsere neue Tanzfläche plempert ...!".

Ganz stolz war der KC auf die glänzende, von der Sparkasse Barnim gesponserte Tanzfläche. Und Werneuchens geschiedener Bürgermeister Burkhard Horn wurde dann auch gleich als Ehrenmitglied des Karnevalsvereins aufgenommen. "Alle aufstehen!", schellte jetzt das Kommando durch den Saal, und unter Trommelwirbel marschierten Prinzessin Caro I. und Prinz Martin hoheitsvoll herein.

Mit einem innigen Knutscher verkündeten sie als erste Amtshandlung des Abends die absolute Kussfreiheit. "Man kann hier heute jeden und jede küssen – das Gute daran ist, dass ihr ja morgen schon wieder geschieden seid!", hieß es von berufener Stelle, bevor die ganz kleinen "Fünkchen" ihren ersten großen Auftritt hatten. Dem folgten die etwas größeren Funken, die nach den Rhythmen von "Jack Sparrow" ordentlich für gute Stimmung sorgten.

Ein weiterer Höhepunkt zog mit Kerstin & Kerstin heran, die sich als Werneuchener "Wheather-Girls" ordentlich ins Zeug legten. "Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" mit vielen weiteren Charleston-Tänzen gab dann anschließend das "Babylon-Trio" sein Bestes. Und es kam, was kommen musste: ein besonders fieses "Ehepaar aus Werneuchen" zog auf die Bühne und haute sich mal wieder zahlreiche Ehe-Alltags-Klamotten um die Ohren.

Mit viel Temperament versuchte dann, mit Kopftuch und Krücken ausgestattet, das Männerballett karnevalistisch so einiges auf der Tanzfläche zu reißen. Cheerleader mit weißen und rosa Riesenpuscheln stellten den folgenden Programmpunkt, gefolgt von der nächsten tollen Choreo der Funkengarde.

Dann startete das große Finale: Theater, Theater – der Vorhang ging zwar nicht auf, denn alles was nun folgte in einer gigantischen "Crazy Show", fand vor diesem statt: Mit viel Liebe fürs Detail und einem abwechslungsreichen Medley folgte Hit auf Hit von "Himbeereis zum Frühstück" bis "Dich gibt’s nur einmal für mich".

Prinzenpaar eröffnet Reigen

Die Werneuchener Närrinnen und Narren hielt es derweil schon längst nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Tanzbeine zuckten, Arme flogen in die Höhe, Hüften begannen zu schwingen – man wollte endlich selber tanzen. Doch Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Selbst zum Karneval kann schließlich nicht einfach jeder drauf los, wie er will: Und so zog zunächst das durchlauchte Prinzenpaar Prinzenpaar Prinzessin Caro I. und Prinz Martin wie es sich gehört auf die Tanzfläche, um den Reigen für alle zu eröffnen, dem die Tanzfreudigen dann natürlich auch sehr bereitwillig Folge leisteten. Und so ging es atemlos durch die Werneuchener Karnevalsnacht bis in die frühen Morgenstunden.