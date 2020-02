Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Auf dem Eckgrundstück Kirchstraße/Kleine Kirchstraße haben am Montag die Abissarbeiten an den baufälligen alten Gebäuden begonnen. Zwei Investoren aus Seelow werden dort zwei Wohnhäuser mit jeweils zwei altersgerechten Wohnungen errichten. Bereits seit längerer Zeit war die Brachfläche an der Ecke, die gern als unbefestigter Parkplatz genutzt worden war, eingezäunt worden.

Das Kirchviertel war von 1992 bis 2017 städtebauliches Sanierungsgebiet. In dieser Zeit wurden dort viele Häuser auch mit Fördermitteln saniert. Die beiden Investoren sorgen nun dafür, dass auch noch die wenigen übrig gebliebenen Bauruinen verschwinden. Dabei werden allerdings keine Fördermittel mehr fließen. Weder aus dem Städtebausanierungsprogramm, noch für das altersgerechte Wohnen. Die Investoren rücken aber dennoch nicht von ihren Vorhaben ab. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll es dort los gehen. Der Bedarf an solchen Wohnungen ist groß.

Die Neubauten werden sich an die architektonischen Besonderheiten des Kirchviertels anpassen. Die Dachetage soll nicht ausgebaut werden.