Thomas Berger

Buckow Baulärm fast rund um die Uhr? Nein, den gibt es in der Buckower Mutter-Kind-Klinik nicht, obwohl dort derzeit gleich mehrere Maßnahmen mehr oder weniger parallel laufen. Aber mit Rücksicht auf die Hausgäste, die sich ja erholen sollen, sind die Zeiten mit dem einhergehenden Geräuschpegel extra so abgestimmt, dass die nachmittägliche Ruhepause für die Kleinen und ihre Mütter störungsfrei gewährleistet ist. Auch solche Punkte liegen Melcher Franck und Heiko Horst-Müchler bei der laufenden weiteren Modernisierung des Hauses am Herzen. Der Geschäftsführer des Trägers Kur + Reha GmbH und der Klinikleiter sind mit dem Fortschritt der Arbeiten insgesamt zufrieden.

Eine Gesamtsumme im hohen sechsstelligen Bereich nimmt der Betreiber der einzigen Stätte dieser Art im Osten Deutschlands jetzt noch einmal über die Zeitspanne 2019/20 in die Hand, um das aus dem Altbestand schon in vielfältiger Weise auf modernen Standard gebrachte Haus noch einmal an neueste Auflagen und Erfordernisse anzupassen. Dazu gehört als einer der großen Brocken die zusätzliche Brandschutztreppe auf der Seeseite, die inzwischen fertiggestellt ist. 360 000 Euro betrugen für diese Maßnahme die Kosten, neben den eigenen Mitteln ermöglicht durch einen Zuschuss vom Bundesfamilienministerium, wie Melcher Franck erklärt.

Lob an die Experten

Unter anderem aus dem stetigen Dialog mit der Feuerwehr hatte sich diese Ergänzung ergeben, und ein bisschen Verzögerung bei der baulichen Umsetzung trat auf, weil erst einige Herausforderungen bei der Statik bewältigt werden mussten. Die Treppe in Stahlgitter-Leichtbauweise passe sich nun aber auch optisch durchaus gut ins Gesamtbild ein, finden die beiden Männer: "Es ist durch die Spezialisten gut gelöst worden", lobt Franck.

In etwa ähnlicher Größenordnung läuft nun gerade die Heizungserneuerung. Knapp eine halbe Million Euro betragen dort die Investitionen. "Notwendig ist, die in die Jahre gekommene Ölheizung aus technischen wie ökologischen Gründen zu ersetzen", erläutert der Geschäftsführer, "wir haben uns entscheiden, in diesem Zusammenhang auf Erdgas umzustellen." Damit nicht genug, denn um dem großen Thema Klimawandel Rechnung zu tragen, gibt es künftig auch noch die Kombination der neuen Gasheizung mit einem hausinternen Blockheizkraftwerk (BHKW). "Damit können wir Wärme und Strom weitgehend selbst erzeugen", der Großteil werde tatsächlich gleich an Ort und Stelle verbraucht Etwaige Überschüsse werden ins Netz eingespeist. "Für uns ist das eine ganz wichtige Maßnahme, um die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes zu gewährleisten", hebt Melcher Franck hervor. Die Anlage sei auch grundsätzlich erweiterungsfähig, um auf denkbare Kapazitätszuwächse reagieren zu können. Vor dem Haus ziehen sich gerade offene Gräben, und damit es auch in der Bauphase warm bleibt, steht derzeit eine ausreichend große mobile Anlage (Heizcontainer) im Hof. "Wenn alles gut läuft, werden wir im März fertig", blickt Heiko Horst-Müchler voraus. Das milde Wetter ist förderlich, um bei den Erdarbeiten im Zeitplan zu bleiben.

Netzzugang in Zukunft breiter

Der Klinikleiter verweist auch auf eine Ergänzungsmaßnahme etwas kleineren Umfangs, die aber ebenfalls mit derzeit offenen Leitungssträngen hier und da unübersehbar ist: Das WLAN-System wird gerade erneuert. Die technischen Grundlagen für ein solches Angebot im Hause gibt es schon länger, da aber immer mehr der Gäste zeitgleich ins Netz wollen, muss bei der Bandbreite zugelegt und insgesamt modernisiert werden. Dies liefert zugleich die Voraussetzung, auch beim Service die Digitalisierung vorantreiben zu können. In Zukunft sollen dann zum Beispiel Speise- und Behandlungspläne digital vorliegen.