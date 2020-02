Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Eine Familiengeschichte allein aus Frauensicht zeigt Filmemacherin Janna Ji Wonders in der "Perspektive Deutsches Kino" mit "Walchensee Forever". Es ist nicht nur EINE Geschichte, es ist ihre Geschichte – fast schon ein Epos, welches die Zuschauer durch ein ganzes Jahrhundert führt. Das Konzept dazu wurde bereits 2016 mit einem Berlinale-Förderpreis prämiert.

Wonders hat dafür unzählige 8mm-Filmaufnahmen, Bilder und Briefe gesichtet. Sie erzählen von den Anfängen in den 1920er-Jahren, als die resolute Apa ein Café am bayerischen Walchensee eröffnet. Von deren Tochter Norma, welche die Tradition fortführt und von ihrem Künstler-Mann verlassen wird. Die nächste Generation, Anna und Frauke, treibt es hinaus in die Welt. Sie sind auf der Suche, wollen sich selbst finden, selbst verwirklichen.

Erfolg durch Hackbrett-Spiel

In Mexiko ist Präsident Gustavo Díaz Ordaz so begeistert von den Jodel-Künsten und Hackbrett-Spiel der Schwestern, dass er ihnen ein Empfehlungsschreiben mitgibt. In San Francisco erlebten die beiden den "Summer of Love", reisen nach Indien, bis Frauke unter ungeklärten Gründen bei einem Unfall zu Tode kommt. Anna, die in den USA den Vater ihrer späteren Tochter Janna kennenlernt, kehrt zurück in die Heimat, wird Teil der "Kommune 1" von Rainer Langhans.

Die Fragen der Tochter

Vor allem ihr ist es zu verdanken, dass der Film eine so große Eindringlichkeit hat. Die Fotografin filmt schon früh immer wieder Gespräche mit ihrer kleinen Tochter, die Fragen ans Leben stellt. "Wenn man tot ist, dann klopft doch nicht mehr das Herz? Dann ist die ganze Seele im Himmel?" Janna greift auch selbst als Kind zur Kamera, löchert ihre Mutter und Großmutter Norma mit Fragen.

Bereits vor der Uraufführung wurde "Walchensee Forever" mit dem Bayerischen Filmpreis als "Bester Dokumentarfilm" ausgezeichnet. Wonders ist es gelungen ein Sittenbild der jeweiligen Zeit zu zeichnen, deckt Stillgeschwiegenes sensibel auf und lässt den Zuschauer ebenso an ihr persönliches Leben, der Geburt ihres eigenes Kindes teilhaben.

Dreh- und Angelpunkt bleibt der Walchensee, alle Familienmitglieder zieht es immer wieder dorthin zurück, so findet die Doku immer seine Mitte, zerfasert sich nicht in den einzelnen Lebensfäden. Die Liebe zwischen den Frauen, aber auch das Ringen miteinander bewegt. Im Herbst wird der Film in den Kinos zu sehen sein.

"Walchensee": Perspektive Deutsches Kino, 25.2. 16.30 Uhr Cubix 5, 26.2. 12 Uhr Colosseum, 27.2. 18 Uhr Moviemento, 1.3. 13.45 Uhr Cubix 5