Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stundenlang hatten am 12. Oktober – einem Sonnabend – zehn Polizeiwagen die Karl-Marx-Straße abgesperrt. Der Grund war eine "anhaltende Bedrohungslage", wie es damals im Polizeibericht hieß. Die Einsatzkräfte suchten einen Mann, der immer wieder die 110 wählte, um anzukündigen, er werde seine Ex-Freundin und auch Polizisten mit einer Kalaschnikow erschießen.

Nach rund sechs Stunden Fahndung wurde der Mann in der Karl-Marx-Straße, nahe der Wohnung der bedrohten Frau, festgenommen (MOZ berichtete). Schon am Abend zuvor hatte Beata D. die Polizei gerufen, weil ihr Ex-Partner sie beleidigte, bedrohte und versuchte, in ihre Wohnung einzudringen.

Störung öffentlichen Friedens

Am Montag nun wurde Mariusz S. in Handschellen dem Frankfurter Amtsgericht vorgeführt. "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat in Tateinheit mit Missbrauch des Notrufs" lautete die Anklage. Jene sieben Telefongespräche mit der Polizei-Leitstelle zwischen 9.45 und 14.13 Uhr wurden abgespielt. S. behauptete darin, eine Waffe mit 90 Schuss dabeizuhaben. Immer wieder buchstabierte er seinen Namen und die Adresse seiner Ex-Partnerin, drohte "die Schlampe" umzubringen, dann auch Polizeikräfte. In späteren Anrufen wirkte S. zunehmend aufgeregter und wirrer, behauptete Mitglied in der Fremdenlegion gewesen und "kaputt im Kopf" zu sein, rief "Allah ist groß", beleidigte die Leitstellenmitarbeiter. Diese versuchten den Anrufer hinzuhalten und zu lokalisieren. Die Handyortung sei jedoch unpräzise gewesen, wie ein Polizist aussagte, der als einer von 20 Kräften im Einsatz war.

Vom Tatgeschehen bestätigte der Angeklagte, der 20 Vorstrafen auf dem Buckel hat, nur, dass er am Morgen die Wohnung verlassen und zwei Halbliterflaschen Wodka geleert hatte. An das übrige könne er sich nicht erinnern, behauptete er. Den 37-jährigen gelernten Bäcker mit polnischen Wurzeln und deutscher Staatsbürgerschaft schien der Gerichtstermin zu überfordern. Erst nervöses Grinsen, später verbarg er oft den Kopf, oder er wurde er ausfällig gegenüber seiner Ex-Partnerin Beata D., die als Zeugin geladen war. Für sie war es eine erneute "Bedrohungslage". Nachdem die 41-Jährige den Raum betreten hatte, zischte Mariusz S. ihr auf polnisch zu: "Ich mach dich kalt!" Weil die Zeugin angab, "Angst vor ihm zu haben" wurde der Angeklagte aus dem Saal geführt, während Beata D. gleichwohl gefasst und unter zeitweisem Zittern aussagte.

Als Mariusz S. im Sommer 2019 aus der letzten Haft entlassen worden war, hatten sich beide kennen gelernt. Bald wohnten sie zusammen in ihrer Wohnung. Die Beziehung sei gut gewesen, S. trank nicht, wollte einen Job finden, bis S. nach knapp zwei Monaten mit Auftauchen von D.s Tochter plötzlich begann, seine Partnerin mit Eifersuchtsanfällen zu traktieren, ihr vorwarf, sie würde fremdgehen und Pornofilme drehen. Zwei Tage vor der Polizeiaktion warf Beata D. den Angeklagten aus ihrer Wohnung. Am Freitagabend habe er alkoholisiert im Treppenflur gesessen, gegen die Tür gehämmert, sie als "Nutte" beschimpft. Er rief auch D.s Tochter und Schwester an. Bei letzterer verbrachte Beata D. die Nacht. Am Morgen danach habe Mariusz S. bereits per Anruf bei D.s Schwester gedroht, sich und Beata D. zu erschießen. Als S. bereits in Haft war, verlangte er zudem von ihr per Brief noch Geld für die Anwältin. "Der ist krank im Kopf. Der wird nicht mehr resozialisiert", sagte Beata D.

Die strafrechtlich gesehen geringfügigeren Drohungen gegenüber der Geschädigten aber waren nicht Gegenstand der verhandelten Anklage. Richterin Uta Weigert versuchte das dem Angeklagten deutlich zu machen, doch der beschimpfte nur die Geschädigte. "Schlimmer geht´s nicht", kommentierte die Richterin das Verhalten von Mariusz D. Der Rechtsmediziner befand ihn trotz des Alkoholpegels für schuldfähig. Mariusz S. wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. "Ich habe Angst, wenn er wieder freikommt", sagte Beata D..