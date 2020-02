Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Das soll keinesfalls wieder passieren: Vor zwölf Monaten hatten die Oder Griffins alle neun Hauptrunden-Partien gewonnen und sich dann souverän auch im Halbfinale durchgesetzt – um ausgerechnet im Endspiel gegen den Titelverteidiger Eismammuts Uckermark die einzige Saison- Schlappe zu erleiden und dem Kontrahenten zur erneuten Meisterschaft gratulieren zu müssen.

Das mit der Niederlage hat das deutsch-polnische Team diesmal schon in der Hauptrunde der erstmals zweigeteilten Liga beim 1:5 gegen die Flemsdorfer Haie "erledigt". Und nun ergibt sich die Chance, sich bei den Eismammuts bereits in den Halbfinals des Spieljahres 2019/20 zu revanchieren. Teil eins gelang am Sonnabend ziemlich souverän.

Zum 3:0 legten Erik Wolff, Arne Weinhold und Anton Novikau bis zur 15. Minute vor, aber ein Doppelschlag durch Adam Dydek brachte den Champion der vergangenen beiden Jahre vor der ersten Drittelpause auf 2:3 heran. Nägel mit Köpfen machte der Favorit im zweiten Abschnitt, als Wojciech Gordziejewski, Paul Herm und Novikau die Führung auf 6:2 ausbauten. Damit nicht genug: Gleich nach Beginn des Schlussdrittels traf Jaroslaw Nocun zur 7:2-Vorentscheidung.

Der Rest war Resultatskosmetik, obwohl es immerhin noch siebenmal einschlug. Mirek Majewski (2) und Maik Fuhrmann ließen die Eismammuts aber nur zeitweilig hoffen, denn auf der Gegenseite zeigten sich die Griffins durch Novikau (2), Wolff und Weinhold bis zum Schluss ebenfalls torhungrig. Das 11:5 war eine klare Aussage. Ob da die Eismammuts kommenden Sonntagmittag im zweiten Spiel kontern können?

Haucke trifft entscheidend

Wesentlich brisanter verlief in der Eisarena der Oderstadt das zweite Match der Vorschlussrunde: Mit 14:11 und 10:8 hatten die Flemsdorfer Haie die zwei Haupt-­rundenpartien gegen Lok Berlin für sich entschieden. Nun legte Tilo Sprenger für die Hauptstädter vor, aber zwei Tore von Thomas Koppe ließen die Flemsdorfer nach 20 Minuten mit 2:1 führen. Doch die Begegnung drehte sich ím Mitteldurchgang: Dennis Voigt (21., 33.) brachte die Berliner wieder in Front. Nachdem der aktuelle Liga-Torschützenprimus Tony-Fränk Schultze ausgleichen konnte (3:3/34.), schlug Jens Nogga für die Lok-Kufencracks zurück – 3:4 (39.).

Dann ging es hin und her: 4:4 durch Marcel Meißner, 4:5 durch David Wolff, Meißners 5:5 folgten Treffer des Berliners Robert Ackermann und vom Haie-Akteur Koppe. Beim 6:6 ging es also in die letzten drei Minuten, jeder Treffer konnte die Entscheidung bringen. Und so war es dann tatsächlich: Marcel Haucke ließ das Berliner Tornetz zappeln und markierte Flemsdorfs Siegtreffer zum 7:6 (58.). Schritt eins Richtung Finale war für den Haupt-­runden-Zweiten getan – nächste Partie: Sonnabend 18.30 Uhr.

Spannendes Relegationsmatch

Auf den Verbleib in der "UEL I" können die Schwedter Eisbären seit Sonnabend noch ein bisschen mehr hoffen: Im ersten Relega-­tionsspiel gegen den "UEL-II"-Sieger Prenzlau Blizzards gelang den Oderstädtern ein 9:6-Sieg. Bester Torschütze war mit drei Treffern "Eisbär" Philipp Schön.