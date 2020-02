Ronny Huppert

Schöneiche Mit fragenden Blicken verließen die Germania-Kicker nach Abpfiff des Spiels den heimischen holprigen Rasenplatz. Keiner der Schöneicher Spieler und Anhänger hätte nach der furiosen Anfangsviertelstunde mit diesem Ergebnis gerechnet.

Die Gastgeber, die die Seitenwahl gewonnen hatten, erarbeiteten sich Chance auf Chance, scheiterten allerdings immer wieder an sich selbst, dem Pfosten oder dem sehr gut aufgelegten Gästetorwart Stephan Thamke. Nicht nur ein nach sehr gutem Angriffspressing an Holger Laube verursachten Foulelfmeter wurde durch Denis Teterea bereits in der 3. Minute vergeben, auch Kevin Kühnel scheiterte aus kurzer Distanz am Aluminium (4.) und David Karlsch vergab freistehend aus 16 Metern (12.). Nach den von Paul Mitscherlich getretenen Ecken und Freistößen sowie weiten Einwürfen von Felix Wiedenhöft brannte es zudem lichterloh im Ströbitzer Strafraum.

Gästeführung aus dem Nichts

Auf der anderen Seite wurde es bis dato nur gefährlich, als der agile Mohammad Naser Afzal aussichtsreich auf das Schöneicher Tor dribbelte, aber im letzten Moment von Wiedenhöft gestört werden konnte. Quasi aus dem Nichts fiel dann das 1:0 für die Lausitzer. Nach einem Ballverlust der Germania im Mittelfeld wurde der Ball schnell in die Spitze gespielt, wo sich Toby Joe Weber noch gegen zwei Verteidiger durchsetzte und aus 14 Metern mit einen straffen Schuss ins linke Eck vollendete (19.).

Die Gäste waren nun besser im Spiel und die Hausherren brauchten zehn Minuten, um sich von dem Rückstand zu erholen. Lars Dingeldey hatte nach einer gelungenen Eingabe von Tetetera das 1:1 auf dem Fuß, setze den Ball aber knapp neben das Tor. Kurz vor der Pause machte er es besser und vollendete nach weitem Einwurf und Kopfballverlängerung von Kühnel aus zehn Meter zum zu diesem Zeitpunkt mehr als verdienten Ausgleich (42.).

Doppelschlag nach dem Wechsel

Die Cottbusser spielten in der zweiten Hälfte mit Rückenwind auf dem Schöneicher Rasen – und entschieden die Partie binnen zwei Minuten zu ihren Gunsten. Erst war es erneut Weber, der mit einem verdeckten Linksschuss aus 16 Metern traf (48.), und nur eine Minute später vollstreckte Afzal nach einem Konter und dem vorangegangen kapitalem Ballverlust im Aufbauspiel der Gastgeber.

Nichts Zählbares mehr

Die Germania war nun sichtlich geschockt, steckte dennoch nicht auf. Mehrere Wechsel und eine noch offensivere Ausrichtung brachten allerdings nichts Zählbares. Wacker hatte mehr Raum und verpasste es in dieser Phase, die Führung weiter auszubauen.

Gästetrainer Tino Kandlbinder zeigte sich dennoch "sehr zufrieden, dass wir trotz wichtiger Ausfälle drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Aufgrund der verpassten Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit war der Sieg dann doch nicht unverdient. Aber wir wissen auch, dass es aufgrund der Anfangsphase ganz anders hätte laufen können."

Germania-Coach René Kanow erklärte: "So ist nun mal Fußball. Wenn man seine Möglichkeiten nicht nutzt, wovon wir heute mehr als genug hatten, wird man irgendwie dafür bestraft. Dennoch sind die Gegentore zu einfach gefallen. Da ist die gesamte Mannschaft gefordert, sich zu steigern." Die Niederlage sei nicht nur für die Jungs enttäuschend. "Aber zum Glück gibt es am Sonnabend schon wieder ein Punktspiel." Und das ist ab 15 Uhr das Derby beim FV Erkner.

Germania Schöneiche: Chris Küter – FelixWiedenhöft, Resad Demann, Lorenz Moritz,Christopher Schmidt (67. Christoph Engel) –Kevin Kühnel, Paul Mitscherlich, Holger Laube(74. Gordon Kühnel) Lars Dingeldey – David Karlsch, Denis Teterea (81. Tim Rakete)

Schiedsrichter: Christian Ballin (Seelow) –Zuschauer: 40