Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Das Spiel begann mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Paul Brokowski. Zuschauer, Schiedsrichter und beide Mannschaften erwiesen dem beliebten Sportfotografen aus der Oderregion und Freund des Vereins damit die letzte Ehre, zudem spielten die HSC-Damen in Trauerflor.

Die Anfangsminuten gehörten den Gästen aus Rangsdorf und es dauerte ziemlich genau vier Minuten, bis Beatrice Zacharias bei einem schnellen Anwurf das erste Tor für die Gastgeberinnen zum 1:3 warf. Zu Beginn behaupteten die Teltow-Flämingerinnen die Führung, ehe die an diesem Tag treffsichere Nora Tübbicke nach gut acht Minuten den 5:5-Ausgleich bescherte. Leider sollte der Ausgleich für gut elf Minuten das letzte Tor für die Frankfurterinnen sein, sodass sich die Lok-Frauen bis auf 12:5 absetzen konnten. In dieser Phase unterliefen den Oderstädterinnen zu viele technische Fehler (insgesamt 14 in ersten Durchgang) und sie ließen zudem ebenso viele klare Chancen ungenutzt. Julia Kupper erlöste in der 20. Spielminute ihr Team mit einem Tor und sorgte zumindest dafür, dass der Vorsprung bis zur Pause nicht größer wurde. Beim Stand von 11:17 wechselten die Mannschaften die Seiten.

Nach dem Pausentee waren es zunächst wieder die Gäste, die besser aus den Startlöchern kamen und sich bis auf 21:12 absetzen konnten. Wer nun dachte, die HSC-Frauen brechen auseinander oder geben sich geschlagen, sah sich getäuscht. Wieder einmal zeigten die Frankfurterinnen ihr Kämpferherz und fighteten sich zurück in die Partie. Tor um Tor knabberten sie nun vom einstigen Neun-Tore-Rückstand ab und zeigten den 120 Zuschauern immer wieder tolle Kombinationen. So betrug der Rückstand nach knapp 50 Minuten beim 20:24 aus HSC-Sicht nur noch vier Tore, nach 55 Minuten beim 27:30 sogar nur noch drei Treffer.

In den letzten Minuten versuchten die Gastgeberinnen es mit schnellen Abschlüssen, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die seit zehn Spielen ungeschlagenen Rangsdorferinnen überstanden die Drangphase und nutzten die nun etwas überhasteten Abschlüsse selbst zu Kontern und schraubten das Ergebnis nach 60 Minuten nochmal auf 34:27 in die Höhe.

Erwähnenswert ist noch die souveräne und bemerkenswert gute und unauffällige Schiedsrichterleistung. Das hat man in dieser Saison definitiv schon ganz anders in Frankfurt erlebt.

HSC-Trainer Michael Schuster brachte es nach dem Spiel auf dem Punkt: "Zunächst einmal ein großes Kompliment an mein Team für die tolle kämpferische Leistung und den unbändigen Willen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit mal wieder nicht gezeigt, was wir im Stand sind zu leisten. Das ärgert mich schon. Dennoch wird uns die Niederlage nicht umhauen und wir bleiben weiter fokussiert auf die nächsten Aufgaben."

Sonnabend beim Tabellenführer

Durch die siebente Saisoniederlage rutschen die HSC-Frauen auf den 8. Platz der Brandenburgliga ab, haben das Mittelfeld aber weiter in Reichweite. Am Sonnabend, 16.15 Uhr, tritt das Team dann beim Tabellenführer HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf an und wird versuchen, den Favoriten diesmal von Anfang an zu ärgern.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias (7), Nora Tübbicke (7), Julia Kupper (3), Nicol Leuschner 3 (2/4), Annekathrin Lodtka 3 (1/1), Elisa Winkowski 3 (1/1), Lisa Berger (1), Nadine Wegener, Teresa EgemannSchiedsrichter: Kai Argewalt, Steffen Kaußmann – Siebenmeter: HSC 6/4 Lok 8/6 – Zeitstrafen: HSC 1, Lok 1 – Zuschauer: 120