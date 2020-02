BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Herbst 2017 gründete der erst 18-Jährige David Hermlin zusammen mit Lorenzo Baldasso (Klarinette) und Sascha Kommer (Klavier) das David Hermlin Trio. Er selbst spielt Schlagzeug, singt und entdeckte durch seinen Vater, den bekannten Swingmusiker und Bandleader Andrej Hermlin, früh seine Leidenschaft für die Musik und seine Liebe zum Stepptanz. Von 2010 bis 2019 war er Mitglied des "Jungen Ensembles" des Berliner Friedrichstadt-Palasts und singt seit Jahren im Swing Dance Orchestra. Nun ist das David Hermlin Trio in der Brandenburg Werft zu Gast und wird im Stil der 1930er Jahre begeistern. Karten für diesen einmaligen Auftritt am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr sind an der Abendkasse für 22 Euro und an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder zum selbst Ausdrucken unter event-theater.de für 17 Euro zu haben.