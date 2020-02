Gunnar Reblin

Wittstock (moz) Beim FK Hansa Wittstock geht im Juni eine Ära zu Ende. Jörg Lutter legt nach Saisonende das Trainerzepter nieder, das er 14 Jahre lang – überaus erfolgreich – geschwungen hat. Auch Co-Trainer Wolfgang Trapp, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, wird sich zurückziehen. "Wir haben die Mannschaft im Trainingslager in der Türkei darüber informiert, dass für uns beide im Sommer Schluss ist", erklärte Jörg Lutter (48). Ein Schock für die Mannschaft. "Da war erst einmal fünf Minuten absolute Ruhe", beschrieb er die Situation, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können.

Herr Lutter, in den vergangenen Jahren wurde bereits des Öfteren gemunkelt, Sie würden Ihren Trainerposten bei Hansa aufgeben. Nun, nach 14 Jahren im Amt, ist im Sommer wirklich Schluss. Sicherlich ist diese Entscheidung in Ihnen über einen längeren Zeitraum gereift, oder?

Genau. Es ist keine Kurzschlussreaktion. Natürlich ist mir, ist uns, ich muss Wolfgang ja mit ins Boot nehmen, die Entscheidung nicht leicht gefallen. Sie kommt nicht von heute auf morgen. Aber gegen Ende 2019 hat sich mein Entschluss, hier aufzuhören, richtiggehend gefestigt. Der Grund dafür war, dass ich wirklich beinahe an jedem Wochenende betteln muss, um eine Mannschaft zusammenzubekommen. Dabei haben wir eine wirklich gute Trainingsbeteiligung mit im Durchschnitt 13 Spielern. Aber dann am Freitag immer zig-mal hinterherzutelefonieren, funktioniert auf lange Sicht nicht. Da gehst du nervlich kaputt.

Darüber hinaus bin ich auch der Meinung, dass nach 14 Jahren der Mannschaft und dem Verein neue Impulse gut tun. Es müssen neue Wege beschritten werden. Ich habe jetzt eine Generation von ganz jung bis ins reife Fußballalter begleitet. Jetzt es es für mich an der Zeit, auch mal etwas Neues zu machen.

Heißt das, Sie haben bereits eine neue Aufgabe ab Sommer im Blick?

Nein. Ich lasse das mal alles in Ruhe auf mich zukommen. Ich bin da auch offen für alles, ob Nachwuchs- oder Herrenbereich.

Sie und Wolfgang Trapp haben ihre Entscheidung der Mannschaft im Trainingslager mitgeteilt. Ein bewusst gewählter Zeitpunkt?

Ja, der Zeitpunkt war bewusst gewählt. Ich hatte mich im Vorfeld mit Wolfgang besprochen. Wir beide wollten, dass vor der Rückrunde klare Verhältnisse herrschen, die Mannschaft und der Verein bescheid wissen. Für den Verein ist es ja auch wichtig, möglichst viel Vorlauf zu haben, um unsere Nachfolge zu regeln.

Wie fielen die Reaktionen der Spieler aus?

Naja, da herrschte erst einmal fünf Minuten absolute Ruhe. Für mich war es die bislang schwerste Ansprache überhaupt. Da schluckt man schon etwas. Die allerschwerste Ansprache kommt aber erst noch, wenn es dann im Sommer zum endgültigen Abschied kommt.

Bemerkenswert fand ich die Reaktion von Erik Sonnenberg, der im Sommer aus Neustadt zu uns kam. Er ist aufgestanden und hat der Mannschaft gesagt, dass sie jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken soll, sondern alle das Ziel haben müssen, die Landesliga zu halten. Davor ziehe ich den Hut. Ich werde auch bis zum letzten Spieltag alles reinwerfen, was ich habe. Denn ich habe nicht 14 Jahre lang voller Leidenschaft für Hansa gelebt, um jetzt die Zügel schleifen zu lassen, wo wir doch in einer schwierigen Phase stecken.

Sie sprechen die durchaus bedrohliche Lage in der Landesliga Nord an. Nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Premnitz bleibt Ihr Team mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller hängen. Hansa steckt demnach im Abstiegskampf. Haben Sie Angst, dass nach der verkündeten Trennung im Sommer die Motivation leiden könnte? Bricht die Mannschaft vielleicht nach Saisonende gar auseinander?

Puh. Also das darf nicht passieren. Ich denke, da ist jetzt auch die Hansa-Führung gefragt. Da muss etwas passieren. Einfluss darauf wird sicherlich auch der neue Trainer haben.

Und um auf den möglichen Motivationsverlust zu sprechen zu kommen. Den sehe ich nicht. Den befürchte ich auch nicht. Ich sehe die Entscheidung eher positiv, weil alles klar besprochen ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es sind alles Sportler. Da gibt es nur eins: ich will gewinnen.

Dennoch kritisieren Sie auch die Einstellung der heutigen Fußballer. Auch fordern Sie für die Fußballregion um Wittstock herum ein Umdenken. Können Sie das präziesieren?

Der Fußball hat sich über die Jahre geändert, die Spieler-Generationen ticken einfach anders als zu meiner Zeit. Da muss viel gestreichelt werden. Es gibt auch viele Ja-Sager. Die Schwierigkeit, eine Mannschaft am Wochenende zusammenzubekommen, habe ich schon erwähnt. Das ist nicht mein Ding. Ich ecke gerne mal an, um vorwärts zu kommen. Aber das gestaltet sich schwierig.

Hier im Norden von Ostprignitz-Ruppin mit der Nähe zur Prignitz muss ein Umdenken stattfinden. Sonst haben wir in Zukunft keine Mannschaften auf Landesebene mehr hier in der Gegend. Da müssen sich alle Vereine zusammenraufen und etwas Vernünftiges für die Zukunft auf die Beine stellen. Hier in der Region dünnen ja alle Mannschaften aus. Wo soll das hinführen? Mich graust es, wenn ich daran denke.