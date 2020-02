René Wernitz

Havelland (MOZ) 1375 bis 2025: Dazwischen liegen 650 Jahre. Da zahlreiche Orte im Land Brandenburg zeitgleich 1375 erstmals erwähnt wurden, hätten sie gemeinsam Anlass 650-Jahr-Feiern zu veranstalten. So etwa auch Stechow und Ribbeck im Havelland.

Freilich gab es auch diese beiden Dörfer schon vorher. Das legen auch die Erwähnungen eines Erhard von Stechow (1317) und eines Johann von Ribbeck (1282) nahe. Doch erst im berühmt gewordenen Landbuch von Kaiser Karl IV. erschienen die Orte Schwarz auf Weiß.

Der in Prag residierende Kaiser, gleichsam deutscher und böhmischer König, hatte 1373 die Markgrafschaft Brandenburg gekauft. Für 500.000 Gulden wechselte sie den Herren. Vormals hatten hier die bayerischen Wittelsbacher das Sagen. Der brandenburgische Besitz schien dem Kaiser wohl zu unsortiert, daher befahl er eine Erhebung, die Fakten liefern sollte. Die Datensammlung und -verarbeitung erfolgte im Großen und Ganzen bis 1375. Dann lag das Landbuch vor, in dem auch Stechow und Ribbeck ihre erstmalige Erwähnung fanden.

Nun war Brandenburg nie sonderlich interessant, da es hier nicht das zu Holen gab, was andernorts lockte: Bodenschätze wie Erz und Silber und Luxusgüter. Nach dem Aussterben der Herrscherdynastie der Askanier (1320), die Brandenburg Mitte des 12. Jahrhunderts aus der Taufe gehoben hatte, waren die Wittelsbacher mit der Markgrafschaft belehnt worden. Im deutschen Süden, da lebte es sich allerdings besser. Daraus resultiert wohl ihr geringes Interesse an Brandenburg. Doch verfügte das Land über eine Stimme zur Kür des Königs.

Insgesamt gab es nur sieben solcher Stimmen, die allesamt an bestimmten Herrschaften hafteten. Das waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier sowie der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der König von Böhmen und der Markgraf von Brandenburg.

Wenn ein König starb, wurde ein neuer gewählt. Bewerben konnten sich praktisch alle Reichsfürsten. Zur Erlangung von Mehrheiten kamen viele Mittel zum Einsatz, die von Bestechung bis Intrige reichten. Bestenfalls gelangte man persönlich an eine Kurstimme. Kaiser Karl IV. verfügte zusätzlich zur böhmischen Stimme ab 1373 über die brandenburgische.

Es war Regenten nie egal, was nach ihnen geschah. Insbesondere durch arrangierte Ehen, durch Kriege, Tauschgeschäfte und Käufe mehrten sie Einfluss und Besitz bzw. verschafften sich und ihren Nachfahren Ansprüche auf an Ländereien haftenden Privilegien. Im permanenten Ränkespiel setzte sich am ehesten durch, wer über eine starke Hausmacht und ausreichend finanzielle Mittel verfügte.

Um eine Dynastie länger auf dem Thron zu halten, musste der Herrscher ein gewiefter Typ sein. Der 1378 gestorbene Karl IV. hatte das in sich vereint. Sein erstgeborener Sohn Wenzel konnte sich dagegen nur bis 1400 auf dem Königthron halten, ehe er abgesetzt wurde.