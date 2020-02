Matthias Henke

Gransee Wenn das Gespräch auf das Gastspiel des Musikkorps’ Hessisch-Oldendorf vergangenes Jahr zu Pfingsten in Gransee sowie den Gegenbesuch des Verschönerungsvereins an der Weser kommt, gerät Torsten Gaeth, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, noch immer ins Schwärmen. Es sei zweifellos ein Highlight gewesen und quasi eine praktische Fortsetzung der Feierlichkeiten von 2018, als sich die Vereinbarung der Städtepartnerschaft zum 25. Mal jährte, so Gaeth.

Und dies soll in musikalischer Hinsicht gleich noch weitergesponnen werden, wie Gaeth, der sich mit dem musikalischen Leiter des Hessisch-Oldendorfer Ensembles, Sascha Anderten, regelmäßig austauscht, verriet. "Das Orchester hat auch eine Rockband. Ob es dieses Jahr schon klappt, weiß ich nicht. Aber die Idee ist, sie einzuladen und dann eine gemeinsame Veranstaltung mit den Beaters (einer Beatles-Tribute-Band aus der Region, d. Red.) zu organisieren", so Gaeth.

Weiter gediehen sind da schon die Pläne für den ersten Mai. Da soll die Band "Viererlei" aus Berlin begrüßt werden. Ihr Leiter, Karl-Heinz Kurzrock, stamme aus Gransee. Schon dessen Vater Gerd sei im musikalischen Metier tätig gewesen. "Das ist eine alte Granseer Musikerfamilie. Herr Kurzrock wollte schon immer mal wieder in seiner Heimatstadt spielen und das haben wir nun hinbekommen", so Gaeth.

Ansonsten stehen wieder bekannte Veranstaltungen wie das Eiertrudeln zu Ostern oder Pfingstwanderung im Veranstaltungskalender des Verschönerungsvereins. Klare Sache, dass zuvor am Eierberg klar Schiff gemacht wird, beziehungsweise im Umfeld der Warte, die immer ein beliebter Zwischenstopp bei der Pfingstwanderung ist.

Mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken wolle der Verschönerungsverein die Galerie im Ruppiner Tor, betont der Vorsitzende. "Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, was ausstellungswürdig ist und was nicht. Jeder ist willkommen und kann sich gerne melden, wenn er etwas zeigen möchte." Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten in dem historischen Gemäuer sei das in der Regel aber nur von April bis Oktober möglich.

50 Mitglieder hat der Verein

Das Heimatmuseum und die Touristinformation darin fallen ebenfalls in den Verantwortungsbereich des Verschönerungsvereins. "Der beste Lohn sind unsere Gästebücher. Die Leute erwarten erst gar nicht viel, sind dann aber begeistert", sagt Geath. Auch aus Übersee konnte so mancher Gast begrüßt werden. Das Konzept, Museum und Touristinformation an einem Ort zu haben, habe sich bewährt. Und trotz Digitalisierung allerorten habe das gedruckte Prospekt noch lange nicht ausgedient, wie die Nachfrage der Gäste zeige. Das Haus stehe für jedermann offen, betont Gaeth. Ob Familienfeiern, Seniorensportgruppen, Parteien, Vereine, Bürgerinitiativen – vielen dient der Veranstaltungssaal als Treffpunkt.

Etwa 50 Mitglieder hat der Verschönerungsverein. Die Zahl blieb zuletzt relativ konstant. Natürlich sei der Altersschnitt etwas hoch, räumt Gaeth ein. Angst davor, die Aktivitäten einschränken zu müssen, habe er aber nicht. "Bei uns zählen auch über 80-Jährige noch zu den Aktivposten", sagt der Vorsitzende. Zudem seien die Bürgermeisterriege und weitere politisch Engagierte Mitglied im Verein, was den Austausch in der Stadt nur förderlich sein könne. In Sachen Vernetzung habe sich im Übrigen auch die Zusammenarbeit mit der Bibliothek Gransee bewährt. Regelmäßig werden gemeinsam Veranstaltungen organisiert.

Ansprechpartnerin vor Ort im Heimatmuseum ist Nicole Bräsicke, dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende von 12 bis 16 Uhr, 03306 21606.