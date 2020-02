Simone Weber

Rathenow Die Straßenmeisterei des Landesbetriebs Straßenwesen hat in Rathenows Innenstadt Baumfällungen vorgenommen. Als Grund werden bald beginnende Bauarbeiten an der B102 (Fehrbelliner Straße) und die damit verbundene Sanierung des unterirdisch verlaufenen Körgrabens in diesem Bereich genannt.

Insgesamt 13 Straßen begleitende mittelalte Bäume zwischen ReweSupermarkt und Großer Hagenstraße wurden in der Vorwoche auf der Seite in Richtung Rathenow-Nord gefällt. In der entgegen gesetzten Richtung waren es drei ältere Bäume.

Die Arbeiten in der Fehrbelliner Straße sollen noch in diesem Jahr, wohl im Juni, beginnen. Im ersten Bauabschnitt wird noch dieses Jahr der Körgraben auf dem Supermarktplatz saniert. Dabei wird die Straße wohl noch für den Straßenverkehr frei sein. "Im Zusammenhang mit der Straßensanierung wird 2020 auch noch der Kreisverkehr, der sich zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt hat, baulich umgestaltet und damit die Unfallgefahren minimiert", heißt es aus der Rathenower Straßenmeisterei. "Im nächsten Bauabschnitt wird 2021 der Körgraben-Durchlass mit der Straße nördlich bis Richtung Kleine Waldemarstraße saniert. Die Sanierung in Richtung Süden erfolgt bis zum Kreisverkehr vorm Tunnel in der Großen Milower Straße. Diese Arbeiten sollen, je nach Witterung, bis Ende 2021 oder Frühjahr 2022 abgeschlossen sein." Während dieser Bauarbeiten ist mit starken Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

"Insgesamt werden im Rahmen dieser Bauarbeiten 26 Straßenbäume gefällt", heißt es aus dem Landesbetrieb Straßenwesen. Er werde entsprechend 26 Bäume nachpflanzen lassen. Im Bereich der Baustelle könnten aus Platzgründen lediglich 18 Bäume neu nachgepflanzt werden. Die restlichen acht Bäume sollen an der L96, straßenbegleitend zwischen dem Kreisverkehr Rathenow-West bis zum Ortseingang Steckelsdorf, gepflanzt werden. Vier weitere Bäume im Baustellenbereich seien noch so jung, dass sie demnächst durch die Stadt zu andere Stellen innerhalb Rathenows umgepflanzt werden, wie es weiter heißt.

Die Alleebäume, alte Apfelbäume, bei Steckelsdorf wurden Anfang 2019 gefällt, da die Abstände der Bäume zur Straße nicht mehr den rechtlichen Grundlagen entsprachen. An der linken Straßenseite in Richtung Steckelsdorf plante die Stadt hier bereits, in Absprache mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, eine Neuanpflanzung. Damit geht der unbedingte Wunsch der Steckelsdorfer einer Nachpflanzung alsbald in Erfüllung.