Andreas Koska

Brück Auf Anregung und Einladung des Gewerbevereins Brück wird der TZF-Vorsitzende, Andreas Koska, Gast beim Stammtisch des Vereins am Mittwoch, 26. Februar, in der Gaststätte "Stadtmitte" sein.

"Ich folge gern der Einladung, denn der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region, den es auszubauen gilt", freut sich Koska auf die Begegnung. Schließlich gehören dem Tourismusverein neben den sechs Kommunen auch 38 Gewerbetreibende aus der Region an. Einige Mitglieder, wie zum Beispiel der gastgebende Wirt Uwe Borgmann, Achim Liesecke (Pension am Schloßbusch), Jutta Felgenträger (Esso-Tankstelle) oder Thomas Wetzel (Busunternehmen) sind Mitglied in beiden Vereinen. "Ein reger Austausch besteht schon jetzt, dennoch können im Gespräche Synergien entdeckt werden und daraus ein gemeinsames Handeln entstehen", glaubt Koska und verweist auf die Zusammenarbeit beim Erntefest der Stadt Brück und auch beim Frühlingsfest des Tourismusvereins, das in diesem Jahr wieder am 25. April in Brück stattfinden wird.