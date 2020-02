Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Bündnisgrünen sind mit ihrem Antrag, den Neubau der Schleuse Friedenthal wegen Trockenheit und Klimawandel auszusetzen, im Bauausschuss gescheitert. Drei Mitglieder stimmten für den Antrag, sieben dagegen.

Dabei hatten sie mit Professor Dr. Henning Schluß einen starken Fürsprecher. Vor allem der vorige Sommer habe deutlich gezeigt, dass die Havel in den für den Sportbootverkehr wichtigsten Sommermonaten zu wenig Wasser führte und Sportboote dort gar nicht fahren konnten. Mit dem Oranienburger Kanal habe die Stadt aber eine leistungsfähige Wasserstraße, die mit dem Bau der Schleuse Friedenthal bedeutungslos werde, so Schluß. Die Schleuse Friedenthal habe nur dann vielleicht einen Sinn, wenn die alten WIN-Pläne umgesetzt würden, also eine Verbindung über Sachsenhausen und Malz zum Oder-Havel-Kanal hergestellt werde. Doch diese Pläne seien auf Eis gelegt worden.

Professor Dr. Stefan Kaden von der Lokalen Agenda verwies auf die Niedrigwasserstände von teilweise nur 70 Zentimeter in der Havel in den beiden vorigen Sommern, insbesondere von Juni bis September, also in der Hauptsaison der Sportbootfahrer. Dennoch sprach es sich für den Schleusenneubau aus, wenn dabei die Hinweise der Lokalen Agenda beachtet würden.

Die Schleuse Friedenthal sei ein Leuchtturmprojekt für den Wassertourismus in Oranienburg und in der Region, zu deren Bau die Stadt nur zehn Prozent der Gesamtkosten von rund acht Millionen Euro zu finanzieren habe, sagte Björn Lüttmann (SPD). "Jahrelang haben wir um dieses Vorhaben gekämpft, dann können wir es nicht kurz vor Baubeginn plötzlich stoppen wollen", so Lüttmann, der auch dem Landtag angehört. Durch den Klimawandel eventuell verursachte Niedrigwasserstände seien bei den Planungen des Schleusenneubaus berücksichtigt worden.

Davon war Jörg Roitsch (Grüne) nicht überzeugt. "Wir wollen den Schleusenneubau doch nur auf den Prüfstand stellen", sagte er. Antje Wendt (FWO) sprach sich für den Antrag der Grünen aus. Nachdenklich stimme ihn der Schleusenneubau bei immer niedrigeren Wasserstände schon, räumte Olaf Kästner (Linke) ein. Seine Fraktion unterstütze den Schleusenbau uneingeschränkt, weil er der Region und dem Wassertourismus gut tue, sagte Christian Howe (CDU).