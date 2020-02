BRAWO

Brandenburg Bianka Müller-Beckmann ist 42 Jahre jung, ein Familienmensch (5 Geschwister) und Mutter von zwei Söhnen. "Ich lebe in Dippmannsdorf mit meinem 14-jährigen Sohn Felix und unserem 13,5 Jahre alten Labrador ‚Mr. Bean‘. Der große Sohn steht bereits auf eigenen Beinen." Bianca arbeitet seit knapp 18 Jahren in der Autobranche, mittlerweile im Märkischen Autohaus in Bad Belzig als Serviceberaterin und in der Unfallschadenabwicklung. "In meiner Freizeit ist das Zuhause sehr wichtig. Es wird gewerkelt und umgebaut. Ich bin sehr kreativ, bastle gern und mit meinem Freund René sind bereits viele tolle Sachen entstanden. Siehe Facebook Creative Art by René & Bianka." Außerdem genießt sie kurze Städtereisen mit ihrem Partner, um ihn bei seinen Marathonläufen zu begleiten. Nächstes Ziel: Griechenland.

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen. Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Hobbys…) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de. Wichtig: Ihre Telefonnummer muss für mögliche Rückfragen dabei sein. Foto: privat