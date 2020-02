Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) 1925 war zwischen Brandenburg an der Havel und den Orten Wust und Schmerzke die Siedlung Neuschmerzke entstanden, die nun vor ihrem 100. Geburtstag einen mächtigen Wachstumsschub bekommt. Der war eigentlich schon 1993 mit Beschluss des Bebauungsplanes "Rietzer Weg/Heerstraße" vorgesehen, aber nie realisiert worden. Ein Grund: die Neutrassierung der B102, die östlich einen weiten Bogen um Schmerzke schlagen sollte und über das B-Plan-Gebiet geführt hätte. Seit feststeht, dass die Ortsumfahrung hinter Schmerzke die B102 kreuzt, um weiter westlich Neuschmerzke zu umkurven, wird der alte B-Plan zu einem der größten Brandenburger Wohnprojekte der 2020er Jahre. Dank Stefan Wajer und seiner Domum-Areal GmbH. Inzwischen ist der Rietzer Weg weiter ausgebaut und es erstrecken sich neu entstandene Straßen weit über den einstigen Acker. Sie bieten Anschluss für 100 Baugrundstücke. Erste Rohbauten werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und noch dieser Tage könnte feststehen, dass sich ihre Bauherren für ein märchenhaftes Revier entschieden haben – dank diesem Beschlussvorschlag: "Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschließt die (...) Straßen mit den Namen "Sterntalerweg", Dornröschenweg", "Schneewittchenweg", Rapunzelweg" und "Rotkäppchenweg" zu benennen." Die märchenhafte Idee stammt vom Domum-Geschäftsführer selbst, wozu laut Vorlage "aus Sicht der AG Straßen kein Einwand" bestand. Deren Mitglieder hatten mehrheitlich festgestellt, dass zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die Benennung der neuen Straßen mit fünf neuen Straßennamen notwendig sei. "Nur dadurch kann aus Sicht der Fachgruppe Kataster- und Vermessungsamt eine ordnungsgemäße Vergabe von Hausnummern erfolgen und somit die Voraussetzung für ein schnelles und zuverlässiges Handeln der Polizei, der Rettungsdienste, der Postzustelldienste sowie des Brand- und Katastrophenschutzes geschaffen werden", heißt es in der Begründung zur Beschlussvorlage. Das letzte Wort haben die Stadtverordneten, die zu ihrer nächsten Sitzung am 26. Februar um 16 Uhr im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses zusammenkommen.