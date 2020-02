red

Bad Belzig Im November ist das partizipative Theaterprojekt des Departure e.V. gestartet. "Du hast Zeit und Lust gemeinsam mit uns ein Stück zu entwickeln und Theater zu spielen? Dann komm‘ zu unserer nächsten Probe!" Diese findet vom 29. Februar bis zum 1. März, Sonnabend von 11.00 bis 16.00 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 15.00 Uhr im AWO-Trollberg, Brücker Landsstraße 1 a/c, statt.

"Dieses Mal bieten wir im Rahmen unseres Probenwochenendes ein besonderes Highlight an – einen Workshop zum Thema Mitbestimmung und Mitgestaltung demokratischer Prozesse, angeleitet durch die Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V. (RAA)."

Der Workshop findet im Rahmen des Partizipativen Theaterprojektes statt. In dem Projekt geht es um Fragen der Mitbestimmung, um das (Mit-)Gestalten von Entscheidungsprozessen, um Demokratie. Die Teilnehmenden werden in diesem Workshop eingeladen, sich mit der eigenen Wirksamkeit auseinanderzusetzen. "Welche Möglichkeiten der Einflussnahme in unterschiedlichen Prozessen haben wir? Was stärkt uns? Was gibt uns Kraft? Wie gehen wir mit Widerständen um?" Der Workshop lädt alle Teilnehmenden ein, Erfahrungen einzubringen und eigene Fragen zu diskutieren.

Mehr Infos zum Projekt: info@kollektiv-raum.de.