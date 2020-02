BRAWO

Brandenburg Mit dem Buch "Der Allergie-Code" hat Dr. med. Peter Liffler so etwas wie die Quintessenz akribischer Beobachtungen und seines jahrzehntelangen Wirkens vorgelegt. Der Untertitel ist vielversprechend: "Neurodermitis, Asthma und Allergien verstehen und überwinden" – gelten gerade diese Erkrankungen gemeinhin doch als schwer behandel- und letztlich kaum heilbar.

Als leitender Chefarzt der renommierten Kinderfachklinik Bellevue auf Fehmarn kann Liffler jedoch auf eine ganze Reihe ermutigender Fallbeispiele aus seiner medizinischen Praxis verweisen. In leicht verständlicher Sprache erklärt der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in diesem Buch den von ihm und seinem Team gefundenen und praktizierten, neuen Therapieansatz. Die Darstellung rückt zwar Neurodermitis-Erkrankungen in den Mittelpunkt, betrifft aber Asthma und Allergien genauso. Mögliche Ursachen werden entschlüsselt und nachvollziehbar darauf aufbauend, wird der fachübergreifende Therapieansatz entwickelt.

Es zeigt sich, dass diese Erkrankungen letztlich auf den modernen westlichen Lebensstil zurückzuführen sind. Die Fallzahlenentwicklung spricht eine deutliche Sprache.

Liffler weist zudem nach, dass Allergiker und ihre Angehörigen meist hochsensibel sind. Sie sind psychisch gesund, nehmen jedoch Sinnesreize intensiver wahr und reagieren oft früher und intensiver sowohl auf ihr soziales Umfeld, als auch auf zahlreiche Umwelteinflüsse (was sich bei Kindern auch in der Überbehütung durch ihre Eltern äußert). Das betrifft inzwischen 20 bis 30 % der Bevölkerung hochentwickelter Länder wie Deutschland. Dem ist nach Lifflers Überzeugung nur mit einem systemischen Therapieansatz zu begegnen, der sowohl die Erkrankten als auch deren Eltern mit einschließt. Dabei lernen die Betroffenen und ihre Angehörigen die Zusammenhänge zwischen der Erkrankung und ihrem hochsensiblem Wesen besser kennen. Die Um- und Einstellung auf natürliche Medikation und Ernährungsprogramme in Kombination mit einem achtsameren Umgang mit sich selbst, sind sein Schlüssel zur Heilung. Die Hörbuchfassung erlaubt darüber hinaus den Download von Zusatzmaterial und diversen Grafiken.

Hörbuch; Dr. med. Peter Liffler: Der Allergie-Code, gelesen von Helge Heynold, 2 mp3-CDs (ca. 635 min), Hörbuch Hamburg 2019, ISBN 978-3-95713-161-1, 20,-€.