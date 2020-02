Edgar Nemschok

Bruchmühle (MOZ) Am Ende der Partie auf dem heimischen Sportplatz Am Waldring standen die Hausherren mit leeren Händen da. "Die Rehfelder haben verdient gewonnen", erklärte Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich enttäuscht. "Aber ich sage es auch gern anders: Wenn der Gegner zwei Tore schießt und wir keines, dann hat er eben gewonnen. Und genau das ist seit Wochen unser Problem, wir schießen einfach keine Tore. Wir haben gegen Jüterbog 0:2 verloren, wie auch gegen Markendorf. Jetzt müssen wir aufpassen, um in der Tabelle nicht wieder abzurutschen."

Das 1:0 erzielte Eric Bohlemann nach 18 Minuten. Er setzte zu einem Solo in Höhe der Mittellinie an und konnte von der Bruchmühler Abwehr nicht mehr gestoppt werden. Bohlemann spielte nach langer Zeit wieder in der Sturmspitze und schoss prompt sein erstes Saisontor.

Vorbereitung hat sich gelohnt

Die Rehfelder hatten das Spiel im Griff. "Wir haben in der Vorbereitung in Neuenhagen und in Schöneiche auf Kunstrasen gespielt. Auch gerade im Hinblick auf dieses Spiel in Bruchmühle. Wir hatten schon geahnt, dass wir auf Kunstrasen antreten werden. Und das hat sich offenbar auch gelohnt. Das Derby und zum Auftakt der Rückrunde zu gewinnen, war für uns sehr wichtig", sagte ein sehr zufriedener Rehfelder Trainer Helmut Fritz. "Es zeigt sich jetzt, wie wichtig ein großer und ausgeglichener Kader ist. Wir mussten Sebastian Mentz vom Platz nehmen, der sich verausgabt hatte. Später musste ich auch Eric Bohlemann auswechseln, der leicht angeschlagen war. Sowohl Bledar Mahmuti als auch Gordon Duran konnten die Lücken nahtlos schließen," erklärte Helmut Fritz.

Entscheidung kurz vor Schluss

Duran schoss sogar das 2:0, was dann die Partie endgültig entschied. Vorausgegangen war wieder ein Fehlabspiel der Bruchmühler, was Duran für einen Konter nutzte. Er ließ in seinem Solo noch zwei Bruchmühler stehen und schoss den Ball sehr platziert und mit viel Gefühl ins lange Toreck. Für Jeremy Pascal Großmann im Tor der Bruchmühler gab es nichts zu halten. "Ich möchte aber unserem Gastgeber ein großes Kompliment machen. Er war der erwartet starke Gegner, was den Sieg dann aus meiner Sicht noch wertvoller für uns macht. "

Die Rehfelder haben am kommenden Spieltag erneut ein Auswärtsspiel und müssen am Sonnabend beim SV Blau-Weiß Markendorf antreten, der zum Auftakt den FC Viktoria Jüterbog mit 4:0 besiegte.

Die Männer der SG Bruch-mühle fahren zur SG Eintracht Peitz. "Ich hoffe, dass Spieler wie Tom Stemmer, Max Tutzschke und Justin Schmidt erneut ein so gutes Spiel abliefern, damit wir endlich wieder mal einen Sieg holen", hofft Jörg Ulbrich. Dafür müssen aber Tore her.

SG Bruchmühle: Jeremy Pascal Großmann – Riccardo Großmann (46. Dennis Dreetz), FelixSeidel (68. Paul Wegner), Lars Görtchen, Paul Müller, Tom Stemmer, Gordon Koplin, Maximilian Tutzschke, Tobias Kühnel, Justin Schmidt, Jens Lehmpfuhl

Grün-Weiß Rehfelde: Oliver Hähnke –

Tobias Kunkel, Sebastian Mentz (67. Bledar Mahmuti), Tim Goerke, Daniel Anton, Maximilian Wolchow, Tom Hagel, Pascal Haase, Steffen Fechtner, Eric Bohlemann (70. Gordon Duran), Max Herrmann

Schiedsrichter: René Karge (Fürstenwalde)