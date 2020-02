Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Brand im Neuruppiner Fressnapf-Markt hat die Feuerwehr am Dienstagmorgen noch beschäftigt. Um 6 Uhr und um kurz nach 9 Uhr mussten die Kameraden erneut ausrücken, weil sich sich in den Trümmern Brandherde gebildet hatten, so Axel Zoschke.

Das Unternehmen Fressnapf teilte zudem mit: "Unser Dank geht an die Feuerwehr, die ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern konnte – glücklicherweise sind weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. Unser Vertrauen und unsere Kooperation gelten nun den Behörden, die die Brandursache ermitteln." (MOZ berichtete.)

Wie das Unternehmen weiterhin mitteilte, steht fest: "dass es kurz vor dem Brand einen Einbruch gegeben hat." Zu den laufenden Ermittlungen, die von Brandstiftung ausgehen, möchte Marktinhaber Ralf Schnitker vorerst keine weitere Stellungnahme abgeben werden.

Insgesamt wird der finanzielle Schaden an Gebäude, Einrichtung und Ware im hohen sechs- bis sogar siebenstelligen Bereich beziffert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fressnapf-Marktes Neuruppin werden vorerst in umliegenden Märkten beschäftigt, ehe die Planungen für eine Neueröffnung beginnen können. "Vorrang haben nun zunächst die Ermittlungen. Wir möchten definitiv gerne in Neuruppin bleiben, aber einen seriösen Zeitrahmen für eine Neueröffnung kann ich derzeit nicht geben. Dies folgt zu gegebener Zeit", so Ralf Schnitker.