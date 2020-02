Eva Loth

Raben Die Samentauschbörse in Raben findet nicht nur in der Fläming-Region viele Anhänger und Liebhaber. Inzwischen kommen die Besucher auch von weiter her. Wie Heike Wolf mit Ehemann. Sie stammen aus Mückendorf bei Baruth. Beide sind das erste Mal dabei. Aber gärtnern ist schon lange ihre Leidenschaft. In ihrem 1.600 Quadratmeter großen Garten gibt es sowohl Obst und Gemüse, aber auch Blumen und viele Kräuter. Heike Wolf hatte ganz besondere Samen dabei, die Würztagetes, die vielen so erst einmal nicht bekannt war. Sie hat gern Pflanzen, die jedes Jahr wieder kommen und nicht immer neu ausgesät werden müssen. Denn das kostet Zeit, die sie oftmals nicht hat. Auch wenn Heike Wolf von ihrem Mann unterstützt wird. Der sei jedoch meist für das "Grobe" zuständig. Aber von vielen Pflanzen nimmt sie trotzdem im Herbst den Samen ab. Eigentlich war das mit der Fahrt nach Raben anders gedacht. Man wollte mit dem Mückendorf-Verein (einem Dorfverein) eine Wandertour um Burg Rabenstein unternehmen, die jedoch wortwörtlich ins Wasser fiel. So entschied man sich für die Samentauschbörse. Und getauscht wird in Mückendorf auch innerhalb des Ortes. Dort gibt es eine WhatsApp Gruppe und jeder stellt dort ein, was er an Pflanzen und Senkern übrig hat.

Auch Familie Neubert aus Wiesenburg/Mark ist schon lange dem Gärtnern verfallen. Auf etwa 400 Quadratmetern gibt es sowohl Obst und Gemüse, als auch Blumen. Einiges an Samen hat das Ehepaar mitgebracht, sich aber auch bei den anderen Gartenfreunden umgeschaut. Nun hoffen sie, dass es nicht wieder so einen trockenen Sommer gibt, denn alles könne man gar nicht gießen. Da blieb auch bei Familie Neubert der Rasen im vergangenen Jahr außen vor, um Obst und Gemüse zu erhalten.

Aber wie macht man es denn nun richtig mit dem Gärtnern? Einer, der es probiert hat und weiß, ist Franz Heitzendorfer, Leiter des Biogartens Prieros. Er wurde auch in diesem Jahr wieder zu einem Vortrag in das Naturparkzentrum eingeladen. Diesmal ging es um Permakultur im Hausgarten. Die Definition auf Wikipedia ist erst mal verwirrend. Deshalb erläuterte Franz Heitzendorfer den Anwesenden verständlich, was damit gemeint ist. Und wie man seinen Garten entsprechend der Grundprinzipien der Permakultur anlegt. Denn es bedeutet nichts anderes, als alles wieder einem natürlichen Kreislauf zuzuführen. Im großen Rahmen heißt es auch, dass 14 Generationen (etwa 300 Jahre) mitdenken sollte, also beim Anbau von Pflanzen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft schauen. Soweit denken Hobbygärtner kaum, aber auch sie wollen nachhaltig anbauen und vor allem richtig. Das fängt schon beim Anlegen des Gartens an. Da sollte sich jeder genau überlegen, was er will, was ist am Wichtigsten und was könnte wo angepflanzt werden. Heitzendorfer empfiehlt als Werkzeug der Permakultur, die Zonierung. Hierbei wird das Grundstück in verschiedene Zonen unterteilt. So ist Zone 1 diejenige, die am dichtesten am Haus liegt, weil diese am häufigsten genutzt wird, weil dort zum Beispiel die Kräuter wachsen. In Zone 5 dagegen befinden sich Hecken oder Wald, die seltener aufgesucht werden. Auch gibt es verschiedene Anlagemöglichkeiten und -formen für Beete, wie Hügelbeete, Kraterbeete oder Schlüssellochbeete. Entsprechend ihrer Bedürfnisse werden die Pflanzen dann an bestimmte Punkte des Beetes gesetzt. Und natürlich gehöre zu jedem Garten auch ein "wildes Eck" und Futter für die Insekten. Ziel der Permakultur ist es, der Natur Lebensräume zurück zu geben. Zu diesem Thema gibt es viel Literatur und auch Franz Heitzendorfer stand nach seinem Vortrag zur Beantwortung vieler Fragen zur Verfügung. Und vielleicht wird so manch einer seinen Garten in diesem Jahr umgestalten.