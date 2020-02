Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Mit mehreren zehntausend Euro gibt die Polizei den Schaden an, den Einbrecher bereits in der Nacht zu Montag bei Bauhaus in Birkenwerder angerichtet haben.

Nach Angaben der Polizei waren die Diebe durch einen Zaun und ein Fenster in die Gartenabteilung des Baumarktes eingedrungen. Gestohlen wurden anschließend mehrere Rasenmähroboter, Kettensägen sowie Benzinkanister. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.