Brandenburg an der Havel Die rund 4.300 Wohnungen und Gewerbeeinheiten der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel mbH (wobra) einen Glasfaseranschluss an das Brandenburgnetz der RFT kabel erhalten. Das sieht der erneut von der Wobra und RFT kabel unterzeichnete langfristige Kooperationsvertrag als ein klares Zukunftsziel vor.

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass die RFT kabel die Ausschreibung gewonnen habe, betont deren Geschäftsführer Stefan Tiemann: "Es ist uns gelungen, mit einem Gesamtpaket, das den Anschluss der WobraLiegenschaften an unser Glasfasernetz, einem hohen Anspruch an Kundennähe und Service sowie ein entsprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis beinhaltet, zu überzeugen. Wir freuen uns, über das uns entgegengebrachte Vertrauen und setzen weiterhin auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit."

Geplant ist eine Migration bestehender Anschlüsse in das zukunftssichere Breitbandnetz der RFT kabel. Das bedeutet, dass sämtliche Gebäude der wobra nach und nach über Glasfaser-Hausanschlüsse mit dem Brandenburgnetz verbunden werden. Aus Sicht des Wobra-Geschäftsführers Stephan Falk wurde mit dem Zuschlag für die RFT kabel eine Entscheidung im Sinne der Mieter getroffen. "Wohnqualität definiert sich neben der Lage und der Ausstattung zunehmend über die Qualität des Breitbandanschlusses. Hier müssen wir für die Zukunft vorsorgen. Die Produkte und Dienstleistungen der RFT kabel sind in dieser Hinsicht sehr leistungsstark."

Tiermann bekräftigte zudem, weiterhin in die digitale Infrastruktur investieren zu wollen, um sowohl die Lebensqualität der Bürger als auch die Wirtschaftskraft der Havelstadt zu stärken: "Gigabit-Internet wird mittelfristig zu einem wichtigen Standortfaktor und stellt die Weichen für die Zukunft unserer Stadt. Mit dem flächendeckenden Ausbau des Brandenburgnetzes sind wir bestens gerüstet."