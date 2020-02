Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehr als 50 Rathenower kamen zu einem gemeinsamen Gedenken an die zehn Opfer des Anschlags von Hanau in der havelländischen Kreisstadt zusammen. Das Aktionsbündnis "Unser Rathenow. Miteinander. Füreinander" hatte zu der Veranstaltung auf dem August-Bebel-Platz vor der Post am Samstagabend eingeladen.

"Der Anschlag hat uns fassungslos gemacht", sagte Corrado Gursch (CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Das Aktionsbündnis, die Politiker und Bürger signalisierten, dass sie als Zivilgesellschaft zusammenstehen und die Demokraten zusammenhalten, so Gursch. Der Kommunalpolitiker erinnerte in seiner Rede an die Weimarer Republik. "Im Geschichtsunterricht konnte ich immer nicht begreifen, warum sich die Parteien der damaligen Zeit spalteten. Die NSDAP hatte damit an Macht gewonnen", erinnerte Gursch. Heute versteht er es, weil sich die Parteien nun ebenso spalten ließen. "Wir dürfen uns nicht spalten lassen von den Rechtsparteien"; appellierte er. "Wir müssen zusammenarbeiten für die freiheitlich demokratische Grundordnung."

Auch Pfarrer Andreas Buchholz und SPD-Politiker Hartmut Rubach sprachen zu den Rathenowern. Die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann (SPD) erinnerte zudem daran, dass der 22. Februar auch der Gedenktag an die Geschwister Scholl ist. Sophie und Hans wurden für die Verteilung von Flugblätter gegen das totalitäre NS-Regime am 22. Februar 1943 hingerichtet.