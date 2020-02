Von diesem Tanz berichtete sogar die Neue Berliner Illustrierte (NBI): Am 31. Mai 1984 machte die Partei-und Staatsführung der DDR mit ihrem nordkoreanischen Ehrengast Kim Il Sung Station in der Kreisstadt. Vor dem Rathaus trat die Volkstanzgruppe auf. © Foto: Horst Seelig

Ulf Grieger

Seelow An einen ganz besonderen Moment der Seelower Stadtgeschichte erinnern zehn Tänzerinnen der Show- und Volkstanzgruppe bei der großen Jubiläumsgala aus Anlass des 60. Jubiläums des Ensembles am 29. Februar im Kulturhaus. Sie führen den "Erntereigen" noch einmal auf, den sie am 31. Mai 1984 vor der Partei- und Staatsführung in Seelow getanzt hatten. Und das in den Originalkostümen von damals.

Natürlich musste im Vorfeld an den Kostümen ein wenig etwas angepasst werden, erzählt Kerstin Zahn. Die langjährige künstlerische Leiterin, die die Verantwortung nach der Gala am Samstag an Sabrina Tomczik abgeben wird, erinnert sich noch gut an die Aufregung damals, als auch SED-Größen wie Horst Sindermann, und Jochen Hertwig in Seelow weilten. Die Erntesträuße wurden auch nach altem Vorbild neu gefertigt.

Ganz Seelow war auf den Beinen

Dank einer umfangreichen Fotosammlung, die Horst Seelig damals im Auftrag des Seelower Bürgermeister machen durfte, kann man sich noch heute ein lebendiges Bild von der Aufregung machen, die damals in Seelow geherrscht hatte. Die Straßen waren von Brigaden, FDJ- und Pioniergruppen gesäumt. Partei- und Staatschef Erich Honecker und sein nordkoreanischer Gast Kim Il Sung waren mit ihrem Gefolge auf dem Weg nach Golzow. Vor dem Seelower Rathaus nahmen sie von Andra Trebesch und Heidrun Stahl, geborene Becker, die Blumensträuße entgegen. Sandra Hirseland, sie ist heute eine der Übungsleiterinnen des Ensembles, hatte ihren großen Auftritt als Jungpionier. Sie trug ein Friedensgedicht vor und durfte symbolisch eine Friedenstaube steigen lassen. Der Erntereigen passte ins Besuchsprogramm von Kim Il Sung, der nach 28 Jahren erneut nach Seelow gekommen war und eigentlich mit seinem Freund Erich Himmelreich Döbberin besuchen wollte, wo er als junger Mann in der Landwirtschaft gearbeitet hatte. In Seelow gab es zudem Begegnungen mit Arbeiterveteranen wie Emmi Thoms.

Neben diesem Ausflug in die ältere Vereins- und Stadtgeschichte wird die Jubiläumsgala, die übrigens bereits komplett ausverkauft ist, vor allem die Tänze aus den vergangenen zehn Jahren präsentieren. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Einzelne Gruppen haben am vorigen Wochenende sogar Extra-Trainingszeiten eingelegt, um sicher zu gehen, dass am kommenden Samstag auch alles klappt.

Mitten in die Vorbereitungen sind die Veränderungen im Kulturhausbetrieb gekommen. "Wir werden sehr von der Stadt unterstützt", bedankt sich Kerstin Zahn. Für die Gala wurden extra Räume zur Verfügung gestellt, die der Kreis nicht mehr für sein Archiv benötigt. Dort hängt nun erst einmal die Garderobe für die Galaauftritte.

Kellerraum für den Fundus

Künftig kann sich das Ensemble die Kellerräume unterhalb der Saalbühne für den Kostümfundus einrichten. Dort ist so viel Platz, dass die eigens dafür gemietete Wohnung nicht mehr benötigt wird, erklärte Kerstin Zahn. Zugesichert wurde dem Tanzverein auch die Nutzung des Übungsraumes mit den großen Spiegeln.