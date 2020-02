HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein Feuer ist am Montagabend in einer Firmenhalle am Walter-Kleinow-Ring ausgebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren in der Halle kurz nach 18 Uhr mehrere Brandschutzplatten in Flammen aufgegangen. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnten das Feuer noch löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Allerdings wurden die beiden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag sagt.

Die Ursache des Feuers sei unklar. Kriminaltechniker hätten deshalb den Brandort inspiziert und Spuren gesichert, so die Polizeisprecherin.