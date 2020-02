Jürgen Kern

Schönow Schon ein flüchtiger Blick auf die Ergebnisse des ersten Rückrunden-Spieltages der Landesklasse Nord genügt, um zu fragen: Was muss die Konkurrenz denn noch für den SSV tun, um ihn nach vorn zuhieven? Tabellenführer Birkenwerder BC ließ zu Hause zwei Punkte liegen, der Oranienburger FC II unterlag sensationell gegen Blau-Weiß Wriezen. Aber auch die Schönower spielten eben nur Remis.

Schon der amerikanische Liederpoet Bob Dylan hätte zum Spiel des Tabellendritten den passenden Kommentar gehabt: "Die Antwort weiß ganz allein der Wind." In der Tat ließ das Resultat ein "Fähnlein der Ratlosen" in der Schönower Kabine zurück, während bei den Füchsen laute Jubelgesänge ertönten. Zugegeben, die Luftturbulenzen auf dem Platz waren schon heftig. Aber sie allein waren nicht für die Probleme der Schönower verantwortlich, das 0:3 aus der Hinserie nicht korrigiert zu haben.

Schon am Anfang blieb im SSV-Angriff alles unvollendet. Lukas Drews setzte sich schön durch, Felix Seidel hatte in der Mitte freie Bahn, verfehlte aber das Tor weit. Drews wurde im Strafraum fast elfmeterreif be-­drängt – es sprang nur eine Ecke heraus. Es folgte ein Füchse- ­Alibiversuch von Christopher Franz aus etwa 30 Metern. Falkenthal stand hinten kompakt mit einer variablen Fünferkette.

Schneller Kombinationsfußball war gefragt. Mit Robert Jung und Bartosz Tatarczuk hätte es auch beinahe geklappt, Wojciech Szczupakiewicz suchte entschlossen den Abschluss, doch Torwart Florian Jäger lenkte den Ball noch an den Posten. Der Gast zog immer mal sein gefährliches Konterspiel auf. Als er gemütlich an der Strafraumgrenze schalten und walten konnte, kam ein Pass zum quirligen Kenny Ladewig, der zum 0:1 Maß nahm (31.). Zum Glück für Schönow glichen die Platzherren nur drei Minuten später aus: Nach einem präzisen Zuspiel von Tatarczuk wurde Da-­riusz Szmulski im Strafraum unfair gestoppt – Tatarczuk verwandelte den Elfmeter zum 1:1, als Jäger fast noch dran war (35.).

In der zweiten Halbzeit ging es dann für Schönow mit dem Wind im Rücken weiter. Diesen machte sich der SSV aber nicht gerade zum Freund. Zu vermerken, wie viele Bälle aus allen Positionen zu lang gerieten, hätte einen Extra-­statistiker gebraucht. Selbst solch Techniker wie Tatarctzuk wirkte oft hilflos. Zudem war der Gast mit seinen gezielten Kontern immer gefährlich.

Kurz nach der Pause musste SSV-Schlussmann Roland Galinski den Schuss von Christopher Franz abwehren, auch der Kopfball von Steven Herfort wurde von ihm zur Ecke gelenkt. Dann erreichte endlich ein langer Ball Szczupakiewicz, der daraufhin flanken konnte. In der Strafraummitte fälschte Jonathan Koch das Leder unhaltbar zum 2:1 ins eigene Gehäuse ab (56.).

So hätte es weitergehen müssen: Pässe in die Tiefe, Hinterlaufen der Abwehr. Aber auch der späte Einsatz von Hein-Peter Splett brachte nicht die nötigen Überraschungsmomente und Christian Freudenberg war zu sehr in der Abwehr gebunden.

Nun zweimal auswärts in Folge

Einzig der gefährlich auf Jäger zufliegende Tatarczuk-Freistoß war eine Halbchance (80.). Im Gegensatz dazu narrte Ladewig, einer der zweikampfstärksten Stürmer der Landesklasse, zusammen mit dem eingewechselten Paul Zahn die desolate Schönower Abwehr (81.) – noch folgenlos.

Drei Minuten später war die SSV-Innenverteidigung wieder ohne Zugriff. Martin Ziegenhagen erzielte mit Übersicht den verdienten 2:2-Ausgleich. Nun müssen die Schönower bei Auswärtsspielen im Doppelpack in Wriezen und Wandlitz beweisen, was wirklich in ihnen steckt.