Renee Freyer, Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) "Das hat Moussa sehr gut gemacht. Ein schöner Erfolg", sagt Renee Freyer, Trainer und Vereins-Chef beim BC Fürstenwalde, zur Leistung seines Schützlings. Der junge Faustkämpfer startete am Wochenende mit der Brandenburg-Auswahl beim 9. Internationalen Kaderturnier im thüringischen Bad Blankenburg. An dem stark besetzten Wettbewerb nahmen 219 Nachwuchs-Boxer aus zwölf Bundesländern sowie sechs Nationen in 56 Gewichtsklassen teil.

Der Fürstenwalder, der im Vorjahr deutscher Vize-Meister der U 17 geworden war, startete in der Junioren-Altersklasse bis 70 Kilogramm und damit eine Gewichtsklasse höher. Im Halbfinale besiegte er den Deutschen Meister der Kadetten, Jaroslav Kaa (Bayern). Eine dominierende und klare erste Runde sicherte Kassab den einstimmigen Punktsieg.

Klarer Erfolg im Finale

Auch im Finale musste der Fürstenwalder gegen einen Deutschen Kadetten-Meister des Vorjahres antreten. Im Kampf um den Turniersieg boxte Moussa gegen Kahraman Uzun aus Nordrhein-Westfalen durchgängig konzentriert und gewann einstimmig nach Punkten.

Mit den beiden Turniersiegen in Cottbus und nun in Bad Blankenburg hat sich der 15-Jährige viel Motivation für die bevorstehenden Landesmeisterschaften geholt. Dort steht in seiner Gewichtsklasse mit dem Frankfurter Matti Häußler, Sohn von Ex-Profi Danilo Häußler, ein weiterer Deutscher Meister in der Meldeliste.

Der Fokus liegt nun also auf der Vorbereitung auf die Titelkämpfe, die in Eisenhüttenstadt stattfinden. "Wir wollen in der Vereinswertung unter die besten Drei kommen", sagt Freyer. Der BC Fürstenwalde hat für die über drei Wochenenden angesetzten Meisterschaften – los geht es am 7./8. März – insgesamt 27 Athleten gemeldet.