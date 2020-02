Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Netto-Markt neben dem am Montag abgebrannten Fressnapf wird heute nicht öffnen – und voraussichtlich auch in den kommenden Tagen noch nicht. Die Pressestelle des Unternehmens hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird und welche Schäden durch das Feuer entstanden sind. An der Kunden-Hotline des Unternehmens gibt es jedoch die Auskunft, dass der Markt durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Wir müssen erst einmal klar Schiff machen", hieß es da. Ob der Discounter in dieser Woche wieder öffnen kann, sei noch nicht entschieden und hänge vom Fortgang der Arbeiten ab.

Am frühen Montagmorgen war der benachbarte Fressnapf abgebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Das Fressnapf-Unternehmen teilte zudem mit, dass vor dem Feuer in den Markt eingebrochen worden war.

Bei dem Feuer soll zwar die Brandmauer zwischen Fressnapf und Netto gehalten haben. Allerdings musste die Feuerwehr einen Teil des Netto-Dachs öffnen, um das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zudem musste sie kontrollieren, ob sich das Feuer nicht bereits bis in benachbarten Gebäudeteil ausgebreitet hat.