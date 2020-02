Katja Benke

Fläming Das im November 2019 gegründete Kreativnetzwerk FlämingSchmiede bekommt nun kreative Unterstützung aus dem Norden. Ab März begleitet die Hamburger Agentur inspektour die geplanten Ideen- und Produktentwicklungen des Kreativnetzwerkes FlämingSchmiede. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung lieferte die Tourismus- und Regionalberatung das beste Konzept.

Der Schwerpunkt liegt in der Durchführung exklusiver Workshops für die Netzwerkteilnehmer über einen Zeitraum von drei Jahren. In den sogenannten Ideen- und Produktschmieden sollen jährlich neue Kooperationen und Angebote mit touristischem Bezug zum Fläming entstehen. Dabei ist die richtige Kreativ-Methode von entscheidender Bedeutung. "Inspektour lieferte ein originelles Konzept, das viel frischen Wind in unsere Netzwerkarbeit bringen wird. Neben einer interessanten, neuen Kreativmethode bringt die Agentur über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tourismus-, Destinations-, Produkt-, und Strategieentwicklung mit", freut sich die verantwortliche Netzwerkmanagerin Katja Benke.

"Nicht nur im Fläming, sondern in ganz Deutschland bewegen Themen wie Agilität, New Work und branchenübergreifende Netzwerkarbeit die Tourismusbranche. Ich bin froh, dass wir unsere Netzwerkmitglieder in diesen Bereichen von der Pike auf bis zur Vermarktung neuer Angebote beraten und professionell unterstützen können", sagt Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming e.V. Ziel müsse es sein, über das Netzwerk neue und innovative Lösungen für die Reiseregion Fläming umzusetzen. Für regionale Produzenten, touristische Leistungsträger und branchenübergreifende Akteure ergibt sich die Möglichkeit, das eigene Umfeld und die touristische Entwicklung einer ganzen Region mitzubestimmen.