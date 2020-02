OGA

Glienicke (MOZ) Gleich zwei Kleintransporter der Marken Renault und Peugeot sind am Wochenende in der Heidelberger Straße in Glienicke aufgebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei wurden aus den Fahrzeugen diverse Werkzeuge, darunter wie Akkuschrauber und Akkubohrer, gestohlen.

Die Täter hatten zuvor die Schlösser der Fahrzeuge aufgestochen. Der Schaden wurde mit 3 000 bis 4 000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.